Charlotte, NC.- La tarde del viernes 5 de diciembre tomó un giro crítico en la cuadra 1800 North Brevard Street, en la División Eastway del CMPD, cuando una llamada de emergencia alertó a los agentes sobre un asalto. Eran aproximadamente las 4:49 p. m. cuando las patrullas llegaron al lugar y encontraron a una persona con una herida provocada por un arma blanca. El equipo de MEDIC trasladó a la víctima a un hospital cercano, donde recibió atención en estado crítico.

Mientras la comunidad procesaba lo ocurrido, los detectives de la División Eastway avanzaron con una investigación intensa que rápidamente arrojó un nombre: Oscar Solarzano, de 33 años de edad. Los oficiales ubicaron y detuvieron al sospechoso poco después del incidente. Tras su detención, Solarzano llegó a la sede divisional, donde ofreció declaraciones durante una entrevista con los investigadores. Al cierre del procedimiento, los agentes llevaron al detenido al Centro de Detención del Condado Mecklenburg.

La lista de cargos que enfrenta Solarzano refleja la gravedad del caso y la serie de hechos que rodearon el ataque. Las autoridades lo acusan de:

Intento de asesinato en primer grado

Agresión con arma mortal que causa lesiones graves

Violación y entrada ilegal a un vehículo motorizado

Portación de un arma oculta

Intoxicación y comportamiento disruptivo

El Departamento de Policía de Charlotte-Mecklenburg (CMPD) mantiene abierta la investigación y prepara más actualizaciones. Las autoridades solicitan la colaboración de la comunidad para fortalecer el caso y obtener detalles que ayuden a esclarecer completamente el ataque. Quienes tengan información pueden comunicarse con Charlotte Crime Stoppers al 704-334-1600, ingresar a la aplicación P3 Tips o visitar el sitio web oficial del programa.

El informe oficial del suceso figura bajo el código 20251205-1649-00, un documento que recopila los hallazgos iniciales y coordina los pasos siguientes de los investigadores.

La División Eastway continúa con el seguimiento del caso, mientras la comunidad permanece atenta a la recuperación de la víctima y al desarrollo judicial que enfrentará Solarzano.

