DOI prioriza a residentes con nuevas tarifas en Parques Nacionales

Washington.- El Departamento del Interior de Estados Unidos implementó la actualización más significativa en el acceso a los parques nacionales en décadas.

A través de un comunicado se conoció que a partir del 1 de enero de 2026, entran en vigor nuevas políticas que modernizan el sistema de pases y establecen una nueva estructura de tarifas centrada en el residente estadounidense.

Explicaron que estas mejoras reflejan el compromiso del presidente Donald J. Trump de hacer que los Parques Nacionales sean más asequibles, accesibles y eficientes para el pueblo americano.

Pases digitales y experiencia de entrada optimizada

En este sentido, en el escrito detallaron las modalidades que tendrán actualmente los parques, los cuales serán los siguientes:

Pases digitales “America the Beautiful”: Todos los pases—Anual, Militar, Senior, 4to Grado y Acceso—ahora están disponibles en formato completamente digital a través de Recreation.gov. Los visitantes pueden comprar y usar sus pases al instante, almacenarlos en dispositivos móviles y vincularlos a tarjetas físicas.

Tarifas con prioridad americana

De la misma manera, indicó que la Administración está poniendo en marcha una política de tarifas que da prioridad a los residentes.

Tarifa Anual Diferenciada: El Pase Anual costará $80 para residentes de EE. UU. y $250 para no residentes .

El Pase Anual costará y . Tarifa para No Residentes: Los visitantes internacionales que no posean un pase anual pagarán una tarifa de $100 por persona para ingresar a 11 de los parques más concurridos, además de la tarifa de entrada estándar.

Por último, el Secretario del Interior, Doug Burgum, afirmó que esta política garantiza que los contribuyentes estadounidenses, que ya financian el sistema, sigan disfrutando de acceso económico, mientras que los visitantes extranjeros contribuyen a la manutención de los parques.

