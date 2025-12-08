Derrick Brown nombrado ganador del Premio al Valor Ed Block

Por eso sus compañeros lo votaron como ganador del premio Ed Block Courage de este año, que se otorga a «jugadores que ejemplifican su compromiso con los principios de la deportividad y el coraje». Y por eso es probable que sea uno de los favoritos para muchos premios, como el de Jugador Regresado del Año, otro Pro Bowl y posiblemente más.

Porque cuando ves a Derrick Brown volver a ser Derrick Brown, lanzando a los linieros rivales de un lado a otro, te das cuenta de que este regreso fue especial.

«Su liderazgo es realmente increíble», dijo Dave Canales, entrenador de los Panthers. «Porque desde que lo conozco, la ética de trabajo que demuestra a diario en los entrenamientos, la concentración, la intencionalidad en los partidos, la capacidad de lidiar con la adversidad, ya sea que un equipo pierda y anote un touchdown en la primera serie ofensiva, no ves a Derrick entrar en pánico, simplemente lo ves volver al trabajo y eso no afecta su estilo de juego».

Y verlo apurar su recuperación de rodilla, seguir superando hitos y regresar al campamento de entrenamiento, a ese primer entrenamiento con protección. Recuerdo haber hablado con él ese día. Le pregunté: «¿Cómo te sentiste?». Él dijo: «Oh, me sentí tan bien de volver a jugar al fútbol americano». Y la inmensa gratitud y alivio que sentí por él al poder volver a jugar al fútbol americano, y él significa tanto para este grupo.

Ese es un resumen rápido de todo, pero para comprender lo que costó llegar hasta aquí, hay que remontarse al 8 de septiembre de 2024, tras una derrota en el primer partido de la temporada contra los Saints. Brown jugó todo el partido, su habitual 91% de jugadas (60 de un total de 66), pero regresó a casa y se dio cuenta de que algo andaba mal.

Más tarde se reveló que la incomodidad con la que jugó se debía a un menisco desgarrado, lo cual es un problema serio para cualquiera, pero especialmente para un hombre de 330 libras cuyo juego se basa en una potencia explosiva

Con información de Los Panthers

