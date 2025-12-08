Monroe, NC.- La Policía de Monroe emitió una actualización importante sobre la desaparición de Camren Sain, una joven de 15 años de edad, cuyo paradero continúa desconocido desde su salida de una residencia en Skywatch Lane. Los agentes manejan información que indica que Camren podría encontrarse acompañada por Damien Funk, un adolescente de 16 años reportado como desaparecido en otra jurisdicción. Ambos podrían desplazarse en un camión Ford blanco, vehículo clave en la investigación.

Camren Sain es descrita como una joven de 5 pies 2 pulgadas de estatura, con un peso aproximado de 125 libras. Tiene el cabello de color castaño con reflejos cobrizos, de longitud media, y ojos azules. Según reportes recibidos por la policía, la adolescente salió en un vehículo blanco y existe la posibilidad de que haya abandonado el estado.

Las autoridades agradecen la información proporcionada por ciudadanos durante las últimas horas y reiteran su llamado a mantener la colaboración activa. Cada dato recibido contribuye a trazar la ruta recorrida por los jóvenes y permite ajustar la búsqueda en zonas específicas.

Los investigadores mantienen comunicación con otras agencias y trabajan para confirmar si ambos adolescentes continúan juntos y si el camión blanco detectado en cámaras de tránsito o reportes ciudadanos coincide con el vehículo observado en Skywatch Lane. Hasta el momento, los oficiales no han confirmado la dirección exacta hacia la que podrían dirigirse.

La prioridad del departamento consiste en ubicar a Camren y Damien en buen estado y asegurar su retorno a un entorno seguro. La comunidad tiene un rol fundamental en este proceso, especialmente quienes circulan por áreas rurales o carreteras donde un camión Ford blanco podría pasar desapercibido fácilmente.

Quienes tengan información verídica o avistamientos recientes del vehículo o de los adolescentes pueden comunicarse de inmediato con la Policía de Monroe al 704-282-4700. También existe la opción de enviar reportes anónimos a través de la aplicación móvil del departamento, disponible en el siguiente enlace:

https://apps.myocv.com/share/a87927601siserger

Las autoridades continuarán con la búsqueda activa y publicarán nuevas actualizaciones a medida que surjan avances. La colaboración puntual de la comunidad puede marcar la diferencia para resolver este caso.

