Trump proclama el 7 de Diciembre como el día nacional del recuerdo de Pearl Harbor

Washington D.C..- El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump emitió una proclamación que designa el 7 de diciembre del 2025 como el Día Nacional del Recuerdo de Pearl Harbor.

Así lo dio a conocer la Casa Blanca en un comunicado, en el que indicó que la proclamación anual honra la memoria de los 2.403 miembros del servicio militar y civiles estadounidenses que fallecieron durante el ataque aéreo y naval no provocado del imperio de Japón a la flota del Pacífico de los Estados Unidos en Pearl Harbor y otras instalaciones militares en la isla hawaiana de Oahu.

Es de recordar, que el ataque, ocurrido en una mañana de domingo el 7 de diciembre de 1941, impactó directamente las bases de Kaneohe, Ford Island, Barbers Point y Hickam Field, impulsando a la nación a la Segunda Guerra Mundial.

En este sentido, la Casa Blanca, indicó que la proclamación subraya que, si bien el objetivo japonés era debilitar los activos militares y el espíritu estadounidense, el ataque fatal sirvió para unir a la ciudadanía, alimentando una profunda determinación. Los jóvenes de todo el país pospusieron sus vidas y futuros, uniéndose para participar en batallas históricas con una misión singular: derrotar la tiranía.

Japón actualmente es un aliado leal y de confianza

De la misma manera, el primer mandatario destacó que la valentía y los inmensurables sacrificios de la «Generación más Grande» aseguraron las libertades de las generaciones futuras.

Por otro lado, la Casa Blanca señaló que el agresor de aquel día se ha transformado en un aliado leal y amigo de confianza. Japón es ahora uno de los socios de seguridad más cercanos de los Estados Unidos, con fuerzas militares que colaboran diariamente en la defensa de intereses comunes, unidos por el comercio, la historia y el respeto mutuo.

Por último, instaron a todos los ciudadanos a observar este día solemne. Se alienta a todas las agencias federales, organizaciones y grupos interesados a izar la bandera de los Estados Unidos a media asta en honor a aquellos patriotas estadounidenses que dieron sus vidas en Pearl Harbor y en los subsiguientes conflictos de la Segunda Guerra Mundial.

