Primera Dama visita hospital nacional infantil por Navidad

Washington.- La Primera Dama de los Estados Unidos, Melania Trump realizó su visita anual al Hospital Nacional Infantil (Children’s National Hospital) en Washington, D.C., continuando una tradición de décadas de apoyo a niños y familias durante la temporada navideña.

En un comunicado, indicó que Melania Trump comenzó su visita en el atrio del hospital, donde fue recibida por personal y pacientes, para luego dirigirse a la Unidad de Hematología y Oncología.

.@FLOTUS reads "How Does Santa Go Down the Chimney?" to the brave young kids at Children's National Hospital ❤️🎄 pic.twitter.com/C2RGWp1VNU — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) December 5, 2025

De la misma manera, destacaron que participó en una sesión de lectura de cuentos para un pequeño grupo de pacientes y sus familias, leyendo el libro ¿How Does Santa Go Down the Chimney?.

Ver más: La Casa Blanca inicia la Navidad con el encendido del árbol

Agradeció el compromiso del personal de salud

Por otro lado, la Casa Blanca señaló que durante su recorrido, la Primera Dama tuvo la oportunidad de interactuar con pacientes, sus familias, y el personal médico, incluyendo doctores, enfermeras y personal administrativo, ofreciendo palabras de apoyo y aliento durante estas fechas especiales.

WHOLESOME: @FLOTUS gets a hug from a little girl at the Children's National Hospital in Washington, D.C., after a Christmas reading. ❤️ 🎄 pic.twitter.com/SU8cdArGtd — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) December 5, 2025

En una declaración posterior a su visita, Melania Trump expresó su aprecio por el compromiso. «Visitar Children’s National durante la temporada navideña es una tradición que aprecio, y estoy agradecida por la oportunidad de volver a hacerlo este año”.

“Pasar tiempo con estos niños valientes y sus familias es un recordatorio de la fuerza, la esperanza y el amor que definen el espíritu navideño. Quiero agradecer a los dedicados doctores, enfermeras y personal de Children’s National por la atención excepcional que brindan durante la temporada navideña y todos los días», destacó.

Video: Vacunas, Abrigos y Prevención en Invierno