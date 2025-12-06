ICE confirma la muerte de un migrante guatemalteco bajo su custodia en Texas

El Paso.- La Oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) confirmó el fallecimiento de Francisco Gaspar-Andrés, de 48 años, ciudadano de Guatemala, quien se encontraba bajo custodia de la agencia.

En un comunicado, indicaron que Gaspar-Andrés fue declarado muerto por profesionales médicos a las 5:53 a.m. del 3 de diciembre en el centro hospitalario The Hospitals of Providence East en El Paso, Texas.

Explicaron que el detenido había sido admitido en el hospital el 16 de noviembre. Aunque la causa oficial de la muerte está pendiente de la autopsia, el personal médico del hospital atribuyó inicialmente el deceso a falla hepática y renal natural.

De la misma manera, ICE destacó, que desde el momento en que fue notificada de su crisis de salud, su personal médico se aseguró de que recibiera atención constante y de alta calidad.

Cronología de la custodia y atención médica:

1 de septiembre: Gaspar-Andrés fue arrestado por la Patrulla de Carreteras de Florida en colaboración con la Oficina de Detención y Deportación (ERO) de Miami, y procesado en el Centro de Procesamiento Krome South.

4 de septiembre: Fue ingresado en el Hospital West Kendall de Miami para recibir tratamiento por abstinencia de alcohol, siendo dado de alta el 7 de septiembre.

19 de septiembre: Fue transferido a ERO El Paso y detenido en la instalación Camp East Montana.

Septiembre – Noviembre: El personal médico por contrato en Camp East Montana lo trató repetidamente por diversas dolencias, incluyendo reflujo ácido, síntomas de alergia, indigestión y, más tarde, síntomas de gripe, sangrado de encías y dolor corporal.

14 de noviembre: Un juez de inmigración ordenó su remoción a Guatemala.

16 de noviembre: Fue ingresado en The Hospitals of Providence debido a niveles bajos de sodio. Su salud se deterioró rápidamente con diagnósticos posteriores que incluyeron hiponatremia y pansinusitis.

21 de noviembre – 24 de noviembre: Su condición se volvió crítica, requiriendo intubación y posterior colocación en una lista de trasplante de hígado, diálisis y cuidados paliativos.

1 de diciembre: Fue trasladado a la Unidad de Cuidados Intensivos debido a hipotensión durante la diálisis.

Por último, precisaron que su salud continuó declinando hasta el diagnóstico final de insuficiencia renal y hemorragia interna.

ICE indicó que notificaron al consulado guatemalteco y a las autoridades pertinentes, y el proceso de revisión de incidentes graves de la agencia está en marcha.

