Gobierno de Trump ordena la revisión de la pauta de vacunación infantil

Washington.- El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump emitió un memorando al secretario de Salud y Servicios Humanos y al director de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) solicitando una revisión exhaustiva de las recomendaciones básicas de vacunas infantiles en el país.

En un comunicado emitido por la Casa Blanca, detalló que el objetivo de la directiva es asegurar que los ciudadanos estadounidenses reciban la mejor asesoría médica respaldada por la ciencia a nivel mundial.

De la misma manera, subrayaron que, a partir de enero de 2025, Estados Unidos recomendó la vacunación de todos los niños contra 18 enfermedades, incluyendo COVID-19. Esta cifra coloca al país como un «caso atípico» en comparación con otras naciones desarrolladas con alta renta per cápita.

Comparación de recomendaciones (vacunas infantiles básicas):

Dinamarca: Recomendaciones para 10 enfermedades.

Recomendaciones para 10 enfermedades. Japón: Recomendaciones para 14 enfermedades.

Recomendaciones para 14 enfermedades. Alemania: Recomendaciones para 15 enfermedades.

En este sentido, la Casa Blanca, señaló que el presidente ha dirigido a los líderes de HHS y CDC a revisar las mejores prácticas implementadas por países desarrollados pares y la evidencia científica que sustenta dichas prácticas.

Detallaron que de determinarse que estas prácticas internacionales ofrecen un enfoque superior, se ha ordenado actualizar la pauta básica de vacunación infantil de los Estados Unidos para alinearse con esa evidencia y mejores prácticas. Asegurando al mismo tiempo la continuidad del acceso a las vacunas disponibles actualmente para los estadounidenses.

Por último, indicaron que el memorando establece una prioridad para la Administración de garantizar que las políticas de salud pública se basen en el consenso científico y los enfoques más efectivos observados a nivel global.

