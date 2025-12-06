DHS y FEMA anuncian $33 millones para recuperación en Carolina del Norte

Washington.- La Secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Kristi Noem, anunció una asignación significativa de $33 millones en fondos de Asistencia Pública de FEMA, destinados a 44 proyectos de recuperación en el oeste de Carolina del Norte tras el huracán Helene.

En un comunicado, indicó que esta nueva inyección de fondos subraya el compromiso continuo de la Administración Trump de acelerar los recursos de FEMA a las comunidades afectadas.

Detalló que con este anuncio, el financiamiento total de Subvenciones de Asistencia Pública para el oeste de Carolina del Norte supera los mil millones de dólares.

De la misma manera, precisaron que estos fondos complementan los más de $2 mil millones en fondos de FEMA ya desembolsados para asignaciones de misión del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de EE. UU., que han apoyado la remoción masiva de escombros en todo el estado desde el inicio de la Administración.

Al respecto, Noem enfatizó la importancia de la inversión. «Esta inversión reparará y restaurará infraestructura pública crítica en toda Carolina del Norte, incluyendo escuelas, instalaciones de seguridad pública, servicios públicos y servicios comunitarios”.

“Las comunidades de Carolina del Norte se están reconstruyendo más fuertes, y las aprobaciones de hoy demuestran el compromiso de esta Administración de reducir la burocracia y agilizar la entrega de fondos de recuperación», acotó.

Detalles de subvenciones notables de FEMA:

$10.7 millones asignados a la ciudad de Asheville para múltiples proyectos, incluyendo reparaciones permanentes a la Presa Bee Tree y medidas protectoras de emergencia tomadas por el Departamento de Recursos Hídricos de la ciudad.

asignados a la ciudad de Asheville para múltiples proyectos, incluyendo reparaciones permanentes a la Presa Bee Tree y medidas protectoras de emergencia tomadas por el Departamento de Recursos Hídricos de la ciudad. $7.4 millones destinados al Departamento de Transporte de Carolina del Norte para reparaciones de carreteras en los condados Alleghany, Avery, Buncombe, Caldwell y McDowell.

destinados al Departamento de Transporte de Carolina del Norte para reparaciones de carreteras en los condados Alleghany, Avery, Buncombe, Caldwell y McDowell. $3.4 millones otorgados al condado Avery para la restauración de su centro para personas mayores y el edificio administrativo.

otorgados al condado Avery para la restauración de su centro para personas mayores y el edificio administrativo. $1.6 millones para el pueblo de Beech Mountain, específicamente para medidas protectoras de emergencia post-Helene, incluyendo el suministro temporal de energía a centros operativos de emergencia.

para el pueblo de Beech Mountain, específicamente para medidas protectoras de emergencia post-Helene, incluyendo el suministro temporal de energía a centros operativos de emergencia. $1.2 millones al pueblo de Spruce Pine para reparaciones esenciales en sus sistemas de distribución de agua y aguas residuales.

al pueblo de Spruce Pine para reparaciones esenciales en sus sistemas de distribución de agua y aguas residuales. $1 millón dirigido a la Oficina de Manejo de Emergencias de Carolina del Norte para reembolsos adicionales por medidas protectoras, como la activación del centro de respuesta de emergencia del estado.

Por último, destacaron que FEMA está reembolsando los costos del huracán Helene con una participación federal mejorada de no menos del 90%, lo que indica el reconocimiento de este evento como uno de los desastres más importantes.

