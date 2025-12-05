USCIS actualiza la política de biométricos para migrantes detenidos

Washington.- El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) anunció una actualización significativa a su Manual de Políticas (Volumen 1, Parte C), cuyo objetivo es disuadir la presentación de solicitudes frívolas y garantizar una mayor uniformidad en las operaciones de la agencia, particularmente en lo que respecta a la recolección de datos biométricos.

En un comunicado, detallaron que la nueva guía entra en vigor de inmediato y se aplica a todas las peticiones y solicitudes que estén pendientes o se presenten a partir de su fecha de publicación.

USCIS is reducing the validity period of work permits to enhance vetting, deter fraud, and identify potential threats more frequently. Learn more: https://t.co/YVq9l33t5G pic.twitter.com/rZSug5vSNI — USCIS (@USCIS) December 4, 2025

Criterios clarificados para biométricos de detenidos

De la misma manera, destacaron que la modificación central de esta política aborda el proceso de toma de huellas dactilares y otros datos biométricos a personas detenidas.

Señalaron que el manual ahora clarifica que, como norma general, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) no procederá a la toma de datos biométricos de extranjeros que se encuentren bajo custodia o detención.

Además precisaron que esta regla no aplica a aquellos extranjeros que se encuentran en procedimientos de remoción y que tienen una solicitud o petición pendiente presentada ante la Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración (EOIR).

Por otro lado, USCIS rechaza consistentemente las solicitudes para recolectar datos biométricos de personas detenidas o encarceladas en centros de detención (ya sean de DHS o no DHS) que tengan una solicitud de beneficio migratorio pendiente directamente con USCIS.

Eliminación de guía obsoleta y consistencia

En este sentido, indicaron que para promover la consistencia interna, USCIS ha eliminado una guía que ya era obsoleta, la cual hacía referencia a un acuerdo intradepartamental de control sobre la recolección de datos biométricos entre USCIS y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Al eliminar esta referencia, la agencia busca simplificar los procedimientos y asegurar que el Manual de Políticas sea la única guía controladora en la materia.

Finalmente, la nueva guía reafirma un procedimiento estándar: USCIS continuará negando las solicitudes de beneficios migratorios por abandono en los casos donde los solicitantes no se presenten a sus citas programadas para servicios biométricos en un Centro de Soporte de Aplicaciones (ASC).

