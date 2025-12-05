viernes, diciembre 5, 2025
Modified date:

USCIS actualiza la política de biométricos para migrantes detenidos

INMIGRACIÓN
2
USCIS actualiza la política de biométricos para migrantes detenidos
Maria Gabriela Perez

Washington.- El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) anunció una actualización significativa a su Manual de Políticas (Volumen 1, Parte C), cuyo objetivo es disuadir la presentación de solicitudes frívolas y garantizar una mayor uniformidad en las operaciones de la agencia, particularmente en lo que respecta a la recolección de datos biométricos.

En un comunicado, detallaron que la nueva guía entra en vigor de inmediato y se aplica a todas las peticiones y solicitudes que estén pendientes o se presenten a partir de su fecha de publicación.

Criterios clarificados para biométricos de detenidos

De la misma manera, destacaron que la modificación central de esta política aborda el proceso de toma de huellas dactilares y otros datos biométricos a personas detenidas.

Ver más: USCIS acorta validez de permisos de trabajo

Señalaron que el manual ahora clarifica que, como norma general, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) no procederá a la toma de datos biométricos de extranjeros que se encuentren bajo custodia o detención.

Además precisaron que esta regla no aplica a aquellos extranjeros que se encuentran en procedimientos de remoción y que tienen una solicitud o petición pendiente presentada ante la Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración (EOIR).

Por otro lado, USCIS rechaza consistentemente las solicitudes para recolectar datos biométricos de personas detenidas o encarceladas en centros de detención (ya sean de DHS o no DHS) que tengan una solicitud de beneficio migratorio pendiente directamente con USCIS.

Eliminación de guía obsoleta y consistencia

En este sentido, indicaron que para promover la consistencia interna, USCIS ha eliminado una guía que ya era obsoleta, la cual hacía referencia a un acuerdo intradepartamental de control sobre la recolección de datos biométricos entre USCIS y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Al eliminar esta referencia, la agencia busca simplificar los procedimientos y asegurar que el Manual de Políticas sea la única guía controladora en la materia.

Finalmente, la nueva guía reafirma un procedimiento estándar: USCIS continuará negando las solicitudes de beneficios migratorios por abandono en los casos donde los solicitantes no se presenten a sus citas programadas para servicios biométricos en un Centro de Soporte de Aplicaciones (ASC).

Video: DHS impone nuevas medidas migratorias

Artículos Relacionados

Maria Gabriela Perez
Maria Gabriela Perez
159,349FansMe gusta
20,564SeguidoresSeguir
2,607SeguidoresSeguir
37,300SeguidoresSeguir
745SeguidoresSeguir
10,774SuscriptoresSuscribirte
730 Tyvola Road; Charlotte, NC 28217

Copyright ©️ 2023, El Progreso Hispano Corp. All Rights Reserved.