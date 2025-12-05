Trump recibe el primer premio FIFA de la Paz

Washington.- La FIFA otorgó el viernes 5 de diciembre el primer Premio de la Paz al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en un evento previo al sorteo de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, que EE. UU. coorganiza con México y Canadá.

A través de varios medios de comunicación se conoció que la distinción fue otorgada por la «acción extraordinaria» del mandatario en la mediación de conflictos en diversas regiones, incluyendo Gaza, el sudeste asiático, África y Ucrania.

FIFA President Gianni Infantino presents @POTUS with a medal upon him receiving the very first FIFA Peace Prize 🕊️ https://t.co/h6GSBsWJc9 pic.twitter.com/EMtCkdhfq2 — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) December 5, 2025

Tras recibir el premio Trump expresó su convicción sobre la situación del país. «El mundo es ahora un lugar más seguro”.

.@POTUS on receiving the inaugural FIFA Peace Prize: "This is truly one of the great honors of my life. Beyond awards… we saved millions and millions of lives." 🕊️ pic.twitter.com/6H6qSUmvKC — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) December 5, 2025

«Tengo que decir que somos el país más pujante del mundo y vamos a seguir siéndolo”, destacó.

Ver más: Gobierno prioriza seguridad fronteriza en antesala del Mundial 2026

Reconocimiento y colaboración mundial

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, fue el encargado de entregar el galardón, asegurando que Trump «sin duda merece» este reconocimiento por sus logros. Infantino vinculó el espíritu del premio con los valores del fútbol: «Queremos vivir en un mundo seguro… Eso es lo que hacemos en la Copa del Mundo.»

WATCH: FIFA President Gianni Infantino delivers remarks as he awards @POTUS with the very first FIFA Peace Prize: pic.twitter.com/PQxeWizEOm — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) December 5, 2025

De la misma manera, Trump destacó además la excelente coordinación con los líderes de los países coorganizadores presentes en el acto, a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y el Primer Ministro de Canadá, Mark Carney. Señalando que la «amistad y la relación han sido excepcionales» para la organización del torneo.

Video: Movimiento de Gloria Charlotte lleva esperanza y apoyo a la comunidad