viernes, diciembre 5, 2025
Trump recibe el primer premio FIFA de la Paz

ESTADOS UNIDOS
Trump recibe el primer premio FIFA de la Paz
Foto: Cortesía X @WhiteHouse
Maria Gabriela Perez

Washington.- La FIFA otorgó el viernes 5 de diciembre el primer Premio de la Paz al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en un evento previo al sorteo de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, que EE. UU. coorganiza con México y Canadá.

A través de varios medios de comunicación se conoció que la distinción fue otorgada por la «acción extraordinaria» del mandatario en la mediación de conflictos en diversas regiones, incluyendo Gaza, el sudeste asiático, África y Ucrania.

Tras recibir el premio Trump expresó su convicción sobre la situación del país. «El mundo es ahora un lugar más seguro”.

«Tengo que decir que somos el país más pujante del mundo y vamos a seguir siéndolo”, destacó.

Reconocimiento y colaboración mundial

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, fue el encargado de entregar el galardón, asegurando que Trump «sin duda merece» este reconocimiento por sus logros. Infantino vinculó el espíritu del premio con los valores del fútbol: «Queremos vivir en un mundo seguro… Eso es lo que hacemos en la Copa del Mundo.»

De la misma manera, Trump destacó además la excelente coordinación con los líderes de los países coorganizadores presentes en el acto, a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y el Primer Ministro de Canadá, Mark Carney. Señalando que la «amistad y la relación han sido excepcionales» para la organización del torneo.

