Proyecto Invictus refuerza su lucha contra depredadores en línea

Charlotte, NC.- El Proyecto Invictus presentó su balance de arrestos correspondientes al mes de noviembre y destacó avances significativos en la identificación y captura de depredadores en línea. La iniciativa, impulsada por una alianza estratégica entre agencias locales, estatales y federales, continúa fortaleciendo la protección de menores en Carolina del Norte.

El Equipo de Tareas Invictus nació en enero de 2024 con una misión clara: localizar a individuos que buscan explotar a niños a través de plataformas digitales y llevarlos ante la justicia. Desde su creación, los agentes involucrados han realizado más de 200 arrestos, un número que evidencia el compromiso y la eficiencia de esta colaboración interinstitucional.

Las oficinas del sheriff de los condados Randolph, Alamance, Davidson y Forsyth, junto con Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) y la Oficina Estatal de Investigación (SBI), integran este equipo especial. La cooperación entre jurisdicciones permite una respuesta ágil frente a delincuentes que se desplazan entre condados y utilizan el anonimato digital para contactar a potenciales víctimas.

Los voceros del SBI de Carolina del Norte reiteraron su satisfacción por formar parte de esta estructura conjunta. La agencia resaltó el trabajo constante de los investigadores y el impacto directo que generan estas operaciones en la seguridad de los niños del estado. Cada detención impide que un depredador continúe sus actividades y desmonta redes que operan con métodos cada vez más sofisticados.

La sinergia entre las distintas entidades también facilita el intercambio de información, la planificación de operaciones encubiertas y la rápida obtención de evidencia digital clave. La participación de la Patrulla de Carreteras de Carolina del Norte, NC Alcohol Law Enforcement, la NC Sheriffs’ Association y medios locales como FOX8, WFMY News 2 y WXII 12 News amplía el alcance de la información preventiva y la conciencia pública sobre estos delitos.

Además hay que destacar que el Proyecto Invictus mantiene un enfoque proactivo. Las operaciones se desarrollan de manera constante y se adaptan a las nuevas tácticas que utilizan los agresores para acercarse a menores en redes sociales, videojuegos y aplicaciones de mensajería. Los agentes también fortalecen la educación comunitaria para que padres, cuidadores y jóvenes reconozcan señales de alerta y sepan cómo actuar ante situaciones sospechosas.

Finalmente, el más reciente informe del equipo reafirma que la protección de los menores continúa en el centro de sus prioridades. Las autoridades insisten en que la comunidad juega un rol crucial: cualquier denuncia o dato sobre actividad sospechosa puede convertirse en la pieza decisiva para detener a un depredador y evitar un nuevo caso de explotación infantil.

