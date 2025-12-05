«Mistletoe Market» regresa a Camp North End

Charlotte, NC.- Camp North End, 1824 Statesville Avenue, albergará el Mistletoe Market los sábados 6, 13 y 20 de diciembre de 2025, de 2 a 7 p. m. El Mistletoe Market presenta actividades y eventos festivos en todos los distritos de Camp North End.

Lee también: Exposición y mercado navideño en Las Carolinas

Mistletoe Market cuenta con un mercado de vendedores seleccionados, iglús de Camp North Pole, fogatas, música en vivo, oportunidades para tomar fotografías, manualidades para niños, patinaje sobre hielo, una feria de arte y más.

Este año, las casetas de los vendedores (25 de ellas) estarán dentro del edificio Ford, en lugar de afuera.

Actividades en Mistletoe Market, por distrito

Torre de las Luces (también conocida como Boileryard)

Música en vivo

Manualidades navideñas

Feria de arte

Patinaje sobre hielo

Oportunidades para tomar fotografías durante las vacaciones

Pintura en vivo

Eventos especiales durante el Mercado del Muérdago

Desfile de perros de reno

El desfile de perros disfrazados o con suéteres navideños se llevará a cabo el 13 de diciembre de 2025, de 3:00 p.m. a 5:00 p. m.

Es gratuito tanto para los espectadores como para los participantes.

El check-in es a las 3:00 p.m. y el desfile a las 4:00 p. m.

Patinaje sobre hielo

Por tercer año consecutivo, el Campamento North End, ubicado en 400 Camp Road, Charlotte, Carolina del Norte ¡Ofrece patinaje sobre hielo ! La pista de patinaje al aire libre estará en el «Campamento Polo Norte» del 20 de noviembre de 2025 al domingo 4 de enero de 2026. Estará abierta todos los días, incluidos los festivos (excepto si está cerrada por mal tiempo).

Venta de arte de cien dólares La Feria de Arte Hunnid Dollar regresa el 5, 6, 13 y 20 de diciembre de 2025. En esta feria, cada artículo cuesta $100. Puede seguir más detalles en BlkMrkt en Instagram.

Estacionamiento en Camp North End Hay estacionamiento gratuito en Camp North End: Distrito de Boileryard: 1824 Statesville Avenue

Distrito de Mount: 1774 Statesville Avenue

Distrito de Keswick: 1801 N. Graham Street

Garaje: 120 Razades Way (primeras 3 horas gratis)

Puede ver el resto de las actividades de Mistletoe Market aquí.

Video: Les deseamos una Navidad alegre , llena de amor, felicidad y prosperidad