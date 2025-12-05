La Casa Blanca inicia la Navidad con el encendido del árbol

Washington.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la primera dama, Melania Trump, inauguraron el jueves 4 de diciembre oficialmente las celebraciones de fin de año encendiendo las luces del árbol de Navidad de la Casa Blanca.

A través de varios medios de comunicación se conoció que al evento asistió una audiencia de altos funcionarios, artistas y familias invitadas.

De la misma manera, destacaron que el primer mandatario ofreció un discurso que mezcló el espíritu festivo con mensajes políticos.

MERRY CHRISTMAS!@POTUS and @FLOTUS light the beautiful National Christmas Tree ✨🎄 pic.twitter.com/Um3Qf1pEIo — The White House (@WhiteHouse) December 5, 2025

«La religión está volviendo a Estados Unidos, muy fuertemente», declaró el republicano, a la vez que elogió a las fuerzas federales desplegadas para combatir el crimen.

The National Christmas Tree Lighting Ceremony – December 5, 2025 pic.twitter.com/KyqAsgiPGu — Office of the First Lady (@FirstLadyOffice) December 5, 2025

“En esta temporada navideña, permítanme agradecer a todos los que sirven a los necesitados y ayudan a las comunidades. Gracias a la policía, a los agentes del orden, a los socorristas, a ICE y a la Patrulla Fronteriza… y gracias a los hombres y mujeres de las fuerzas armadas de los Estados Unidos», destacó Trump.

.@POTUS: "This Christmas season, let me say thank you to everyone who serves the needy and lifts up the communities…Thank you to the police, law enforcement officers, first responders, ICE and Border Patrol…and thank you to the men and women of the United States military." pic.twitter.com/KfCVQjDzkC — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) December 4, 2025

La decoración fue supervisada por Melania Trump

Es de mencionar, que la ceremonia contó con actuaciones musicales, destacándose la presencia de los legendarios The Beach Boys y varias bandas de country.

Por otro lado, se conoció que la decoración del abeto (un Concolor de más de seis metros proveniente de Michigan) y de los salones interiores fue supervisada por la Oficina de la primera dama.

Por último, Trump hizo referencia al mensaje religioso de la Navidad y aprovechó para mencionar un reciente tiroteo que afectó a dos miembros de la Guardia Nacional, expresando sus respetos.

El presidente cerró el evento con una afirmación de los logros de su administración, destacando una economía fuerte y el «regreso» de Estados Unidos.

