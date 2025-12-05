K-9 Dare encuentra a sospechosa escondida en River Bend

New Bern, NC.- La Oficina del Sheriff del Condado Craven informó que una operación de búsqueda en River Bend concluyó con la localización de Hailey Marie Gibbs, de 33 años, gracias al trabajo del perro policía K-9 Dare. El operativo se desarrolló el 3 de diciembre de 2025 en Shoreline Drive, donde agentes de River Bend solicitaban apoyo mientras investigaban un incidente doméstico.

Según el reporte oficial, Gibbs huyó a pie cuando los oficiales intentaron detenerla. La sospechosa corrió por varias propiedades del sector e ingresó a un Laundry con la intención de ocultarse. Los agentes del condado Craven desplegaron de inmediato a K-9 Dare, quien comenzó un rastreo minucioso por la zona. El perro policía siguió el rastro de olor, avanzó entre los patios colindantes y finalmente encontró a Gibbs dentro del lavadero.

Las autoridades confirmaron que Gibbs tenía una orden de arresto pendiente por un cargo grave relacionado con la recepción de bienes robados. Una vez detenida, recibió la notificación de esa orden judicial y también enfrentó nuevas acusaciones: asalto con un arma mortal y resistencia a un oficial público durante la intervención de esa tarde.

El hallazgo de K-9 Dare permitió cerrar el operativo sin incidentes adicionales. Los agentes destacaron la rapidez con la que el perro policía identificó el rastro, lo que redujo el tiempo de búsqueda y evitó que la sospechosa escapara hacia zonas más alejadas o de difícil acceso. La oficina del sheriff señaló que K-9 Dare forma parte de su equipo canino especializado en rastreo, búsqueda de personas y apoyo táctico.

Tras su captura, Gibbs fue trasladada a la instalación de confinamiento del Condado Craven, donde permanece mientras avanza el proceso judicial. Las autoridades no revelaron más detalles del incidente doméstico que originó la intervención, aunque sí enfatizaron la importancia del trabajo coordinado entre los oficiales de River Bend y el personal del condado.

El departamento recordó a la comunidad que las unidades K-9 representan un recurso clave para resolver situaciones donde los sospechosos intentan evadir a la policía. La operación en Shoreline Drive reforzó esa afirmación al demostrar cómo la combinación de entrenamiento especializado y respuesta inmediata puede conducir a resultados efectivos en investigaciones de riesgo.

