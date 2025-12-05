Investigan homicidio en la cuadra 4800 Tuckaseegee Road

Charlotte, NC.- Los detectives de la Unidad de Homicidios del Departamento de Policía de Charlotte-Mecklenburg (CMPD) están llevando a cabo una investigación de homicidio en la cuadra 4800 Tuckaseegee Road en Freedom Division.

Major Anderson addresses the media regarding a homicide investigation in the Freedom division. pic.twitter.com/Yai4Oa01BT — CMPD News (@CMPD) December 4, 2025

El jueves 4 de diciembre, aproximadamente a las 8:16 a. m., los oficiales respondieron a una llamada de servicio de Assist MEDIC en la cuadra 4800 Tuckaseegee Road.

Lee también: Identifican a segunda víctima de homicidio en North Tryon Division

Al llegar, los agentes encontraron a una víctima con una aparente herida de bala. Medic declaró el fallecimiento en el lugar.

Detectives de la Unidad de Homicidios acudieron a ambas escenas para realizar una investigación. El equipo de Búsqueda de la Escena del Crimen acudió para procesar la escena y recolectar evidencia física. Representantes del Comando de Operaciones del CMPD, Servicios para Víctimas, el Departamento de Bomberos de Charlotte y MEDIC también colaboraron.

La investigación de este caso está activa y en curso. La Oficina de Asuntos Públicos del CMPD publicará información adicional a medida que se desarrolle. Si tiene información sobre este incidente, llame al 704-432-8477 (TIPS) y hable directamente con un detective de la Unidad de Homicidios.

El detective Guillet es el detective principal asignado a este caso. El público también puede dejar información anónima llamando a Charlotte Crime Stoppers al 704-334-1600, utilizando la aplicación móvil Charlotte Crime Stoppers P3 Tips o visitando el sitio web de Charlotte Crime Stoppers. Para obtener más información sobre este caso, consulte el informe: 20251204-0816-01.

Video: Disminuyó delincuencia en Charlotte según CMPD