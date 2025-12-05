ICE detiene a migrantes indocumentados con delitos graves

Washington.- El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) anunció una nueva serie de detenciones de migrantes indocumentados, quienes supuestamente estaban condenados por crímenes atroces como asesinato, incendio provocado y delitos sexuales contra menores.

Al respecto, la subsecretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) Tricia McLaughlin subrayó el compromiso de los oficiales de ICE para proteger a las comunidades, señalando que la agencia se enfoca en arrestar a «los peores de los peores» criminales.

De la misma manera McLaughlin también rechazó las críticas sobre el enfoque de la agencia. «A pesar de las afirmaciones falsas de políticos de santuario y los medios de comunicación, el 70% de las detenciones de ICE son de extranjeros que han sido acusados o condenados por un delito en los EE. UU.»

Ver más: Padre e hijo mexicanos son acusados de traficar 75 armas de fuego

Perfiles de los detenidos

En este sentido, en un comunicado detallaron que las detenciones recientes incluyen a individuos con historiales criminales graves en diversas jurisdicciones del país:

Javier Esquivel-Barrientos (México): Condenado por homicidio voluntario en el Condado Los Ángeles, California, y por conspiración para poseer y distribuir metanfetamina a nivel federal.

(México): Condenado por en el Condado Los Ángeles, California, y por conspiración para poseer y distribuir metanfetamina a nivel federal. Kendri Asdrubal Duque-Espinoza (Venezuela): Condenado por incendio provocado en Clearfield, Utah.

(Venezuela): Condenado por en Clearfield, Utah. Fabian Gonzalez-Ramos (México): Condenado por homicidio voluntario en Riverside, California.

(México): Condenado por en Riverside, California. Erick Valdez-Juarez (México): Condenado por agresión sexual (sexual battery) en San Luis Obispo, California.

Por último, ICE reitera que la misión de la agencia es garantizar la seguridad nacional y pública mediante la aplicación de las leyes de inmigración de EE. UU.

Video: Movimiento de Gloria Charlotte lleva esperanza y apoyo a la comunidad