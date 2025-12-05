FDA: Retiro masivo de queso rallado por contaminación con metal

Washington, D.C. – La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) retiró miles de envases de queso rallado, por posible contaminación de fragmentos metálicos.

Así lo dieron a conocer en un comunicado enviado a varios medios de comunicación en el que detallaron que el retiro afecta a cientos de miles de paquetes de queso rallado, vendidos bajo una extensa lista de marcas en las principales cadenas de supermercados del país, incluyendo Walmart, Target, Publix y H-E-B.

Explicaron que el retiro de productos, clasificado como «Clase II» por la FDA, fue iniciado voluntariamente por el fabricante, Great Lakes Cheese Co Inc., con sede en Ohio.

Contaminación con fragmentos metálicos

De la misma manera, señalaron que según la información proporcionada a la agencia reguladora el 1 de diciembre, la medida se debe a la «posible contaminación con fragmentos metálicos» que podrían provenir de la materia prima utilizada por un proveedor.

Los lotes afectados comprenden siete categorías de productos, entre ellas: mozzarella rallada semidescremada, varias mezclas de quesos estilo italiano o pizza, y mezclas de mozzarella/provolone y mozzarella/parmesano. Estos productos se comercializan bajo al menos 25 marcas diferentes, como Great Value, Borden, Happy Farms (vendida en Aldi), Good & Gather y Lucerne Dairy Farms, y fueron distribuidos en más de 30 estados, incluyendo Florida, Texas, California, Nueva York y Puerto Rico.

En este sentido, instaron a los consumidores a revisar el listado de productos y marcas en el aviso de la FDA y desechar inmediatamente cualquier paquete coincidente.

Es de mencionar, que el fabricante no ha emitido una declaración pública sobre el incidente.

