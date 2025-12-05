Charlotte, NC.- La llegada de la temporada festiva incrementa el movimiento en comercios, redes sociales y plataformas digitales, y ese escenario lo aprovechan los estafadores para intentar engañar a las personas con tácticas de presión, urgencia y aislamiento. El FBI Charlotte recuerda que cada conversación preventiva dentro de las familias y entre amigos marca una diferencia importante, porque todos podemos reconocer señales de alerta y actuar a tiempo.

Los especialistas del Buró Federal de Investigación destacan que los estafadores manipulan emociones y generan escenarios que parecen legítimos para lograr que las víctimas entreguen información personal o dinero. Por eso recomiendan mantener un ritmo tranquilo frente a cualquier propuesta inesperada y desconfiar de ofertas que prometen ganancias inmediatas o beneficios extraordinarios.

Entre los fraudes más frecuentes que registra el FBI destacan los esquemas empresariales y de inversión. Los delincuentes recurren a propuestas que aparentan solidez financiera o retornos garantizados. Las modalidades más comunes incluyen cobros por adelantado, cartas nigerianas o 419, esquemas Ponzi, piramidales y fraudes por telemercadeo. La regla principal que subrayan las autoridades permanece vigente: cuando algo suena demasiado bueno, simplemente no resulta real.

Otro delito que preocupa al FBI es el compromiso del correo electrónico empresarial (BEC). Los criminales se infiltran en conversaciones laborales y manipulan órdenes de pago, facturas o datos sensibles. Como gran parte de la actividad profesional depende del correo electrónico, este tipo de ataque se convierte en uno de los más costosos para la economía y afecta tanto a empleados como a compañías de todos los tamaños.

El fraude en causas benéficas también aumenta durante emergencias y desastres naturales. Los estafadores se presentan como organizaciones solidarias, crean páginas falsas o impulsan campañas en redes sociales para obtener donaciones. Las autoridades aconsejan revisar el origen de cada iniciativa, verificar su legitimidad y donar únicamente a entidades que cuenten con respaldo comprobable.

Incluso procesos tan sensibles como la adopción se ven afectados por proveedores inescrupulosos que buscan aprovecharse de familias vulnerables. El FBI invita a quienes atraviesan este camino a investigar a los intermediarios, solicitar referencias y documentar cada paso para evitar pérdidas emocionales y económicas.

Cualquier persona que sufra o conozca un caso de fraude puede realizar una denuncia en ic3.gov, el Centro de Quejas de Delitos en Internet del FBI. Cada reporte contribuye a detener nuevas estafas y fortalece las investigaciones en curso.

Puede obtener más información entrando a este link.

