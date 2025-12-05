FBI arresta sospechoso de bombas en Washington del 2021

Washington.- Agentes del FBI lograron esclarecer el caso de los artefactos explosivos improvisados colocados en las sedes del Comité Nacional Demócrata (DNC) y el Comité Nacional Republicano (RNC).

En un comunicado de prensa anunciaron el arresto de un sospechoso, identificado como Brian Cole Jr. de Woodbridge, Virginia. Quien fue acusado de colocar las bombas el 5 de enero de 2021.

La fiscal general Pamela Bondi y el director del FBI, Kash Patel, elogiaron la colaboración interinstitucional que llevó al avance del caso.

“Estoy muy orgulloso de nuestro equipo de primera línea del FBI que trabajó en el caso de la bomba casera día y noche durante 9 meses”, afirmó Patel.

Reexaminaron las evidencias

De la misma manera, destacó que «este es un caso que debió ser resuelto por la administración anterior. Cinco años después, finalmente se está haciendo justicia».

Por otro lado, el comunicado detalló que la clave de la detención fue el trabajo de un nuevo equipo de investigación que reexaminó la evidencia y analizó más de tres millones de líneas de datos, a pesar de que el FBI había ofrecido una recompensa de hasta $500.000 sin éxito inmediato.

Por último, el FBI reafirmó su compromiso, declarando que «no olvidamos, no cedemos y no cejamos» en llevar a la justicia a quienes amenazan la seguridad pública. La investigación sigue en curso.

