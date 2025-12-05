Definidos los 12 Grupos para el Mundial 2026

Washington.- La emoción por la Copa Mundial de la FIFA 2026™ alcanzó un nuevo nivel con la realización del sorteo final de la fase de grupos, en el que se definió los 12 grupos que competirán en el torneo de 48 equipos.

El evento celebrado en el emblemático Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas, en el que contó con la presencia del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, Claudia Sheinbaum y el primer ministro de Canadá, Mark Joseph Carney.

La FIFA en un comunicado, indicó que el sorteo arrojó enfrentamientos destacados que prometen gran rivalidad, incluyendo cruces como Portugal contra Colombia, Brasil frente a Marruecos y el duelo de alto calibre entre España y Uruguay.

Detalles del sorteo y formato:

Grupos Destacados: Grupo A: México, Sudáfrica, República de Corea, ganador de las Eliminatorias Europeas D. Grupo C: Brasil, Marruecos, Haití y Escocia. Grupo D: Estados Unidos, Paraguay, Australia. Grupo H: España, Cabo Verde, Arabia Saudí y Uruguay. Grupo K: Portugal, Ganador del Torneo.



Formato de avance

De la misma manera, indicaron que los 48 equipos competirán por 32 plazas para las rondas eliminatorias. Los dos primeros de cada uno de los 12 grupos, más los ocho mejores terceros, avanzarán a los dieciseisavos de final.

President Donald J. Trump takes center stage at the 2026 FIFA World Cup Draw! The World Cup is coming to America – and it’s going to be EPIC. 🔥🇺🇸@FIFAWorldCup 🏆 USA! pic.twitter.com/SiKWg5pDoT — The White House (@WhiteHouse) December 5, 2025

Es de mencionar, que el sorteo fue dirigido por Rio Ferdinand y contó con la ayuda de celebridades deportivas como Tom Brady, Wayne Gretzky, Aaron Judge y Shaquille O’Neal. La ceremonia incluyó presentaciones musicales de Andrea Bocelli, Robbie Williams y Nicole Scherzinger, entre otros.

Próximo Anuncio Clave:

De la misma manera, señalaron que el próximo hito crucial será la revelación del calendario actualizado de partidos de la Copa Mundial 2026. Los horarios y las sedes para los 104 encuentros se confirmarán el sábado 6 de diciembre a las 12:00 EST (18:00 CET), con una transmisión en vivo a través de FIFA.com desde Washington D. C.

Por último, indicaron que seis plazas del torneo aún están pendientes de definirse en las Eliminatorias Europeas de la UEFA y en el Torneo Clasificatorio de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, que se completarán en marzo de 2026.

