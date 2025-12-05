CMPD lanza una nueva iniciativa de seguridad multiagencia

Charlotte. NC.- El Departamento de Policía de Charlotte-Mecklenburg (CMPD), en colaboración con numerosas agencias de aplicación de la ley y socios de justicia penal, lanzó una nueva iniciativa proactiva de seguridad pública: Operation Safe Season.

“As everyone is aware, my journey as Charlotte’s Police Chief is just beginning. However, even in this first week I want to make it clear: continuing to reduce violent crime and disorder and addressing the perception of crime are among my priorities to build a safer and stronger… pic.twitter.com/O7CfiZF3pL — CMPD News (@CMPD) December 4, 2025

Este esfuerzo interinstitucional está diseñado para aumentar significativamente la presencia policial y la aplicación de la ley durante los próximos fines de semana, con especial atención a Uptown y planes para expandirse a otras zonas de Charlotte con violencia y comportamiento delictivo recurrentes. La iniciativa combina visibilidad estratégica, sólidas alianzas y un compromiso con una estricta rendición de cuentas.

Lee también: Desafíos para nueva Jefa de CMPD

«Como todos saben, mi trayectoria como Jefa de Policía de Charlotte apenas comienza. Sin embargo, incluso en esta primera semana, quiero dejar claro que seguir reduciendo los delitos violentos y los disturbios, y abordar la percepción de la delincuencia, son algunas de mis prioridades para construir una ciudad más segura y fuerte» —dijo la Jefa del CMPD, Estella D. Patterson—. La Operación Temporada Segura busca garantizar que Charlotte sea un lugar seguro y acogedor para todos los que viven, trabajan y visitan la ciudad.

Componentes

Los componentes clave de la operación incluyen:

Mayor visibilidad: Los agentes reforzarán su presencia durante las horas punta de entretenimiento, priorizando la disuasión y la respuesta rápida. El público puede esperar una mayor presencia policial en Uptown durante las horas pico de la tarde y los fines de semana.

Asociación de múltiples agencias: CMPD se une a la Patrulla Estatal de Carreteras de Carolina del Norte, la Oficina del Sheriff del Condado Mecklenburg, la Comisión de Control de Bebidas Alcohólicas de Carolina del Norte (ABC), la Agencia de Aplicación de la Ley de Alcohol (ALE), la Oficina Federal de Investigaciones (FBI), las Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos y la Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Mecklenburg para maximizar los recursos y el impacto.

Unidades especializadas: Las unidades especializadas del CMPD, incluidas las Unidades de reducción del delito, el equipo de empoderamiento para la desviación y responsabilidad de menores (JADE), la Unidad de Motores, el Grupo de trabajo de DWI, la Unidad del Distrito de Entretenimiento (EDU), el Grupo de trabajo de toma de control de calles, el Equipo de supresión de armas de fuego y el Grupo de trabajo de armas de fuego, ayudarán a abordar inquietudes específicas.

En general, la delincuencia en Charlotte ha disminuido un 9% en lo que va del año (del 1 de enero al 30 de noviembre) en comparación con el mismo período del año pasado, incluida una disminución del 20% en los delitos violentos y una disminución del 6% en los delitos contra la propiedad.

Lee también: Incidente entre un oficial del CMPD y a un estudiante

Además, los delitos violentos en la División Central aumentaron un 15% durante el mismo período. Esto incluye 10 homicidios reportados en 2025, frente a los cuatro registrados durante el mismo período en 2024.

¿En qué se basa?

La Operación Temporada Segura se basa en iniciativas exitosas que ya están teniendo impacto en la División Central:

Unidad del Distrito de Entretenimiento (EDU): Desde su creación el 4 de octubre, este equipo especializado centrado en la vida nocturna de Uptown y South End ha realizado 296 paradas de tráfico, efectuado 85 arrestos y confiscado 27 armas de fuego.

Iniciativa Cultural CROWN (Restauración del Orden, el Bienestar y la No Violencia en el Centro de la Ciudad): Desde su lanzamiento el 20 de septiembre, este esfuerzo de alto impacto, que se centra en la aplicación estricta de las ordenanzas de calidad de vida junto con la conexión de los necesitados con los recursos, ha resultado en 272 arrestos, 815 paradas de tráfico y la incautación de 73 armas de fuego.

Operación TRIO (Respuesta específica para intervención y extensión en Uptown): esta iniciativa continúa impulsando el progreso en áreas como el Spectrum Center, el Centro de Transporte de Charlotte y los parques de Uptown.

Finalmente, el CMPD mantiene su compromiso con la prevención y el combate a la delincuencia y seguirá colaborando con sus socios para hacer cumplir la ley y hacer justicia a quienes la infringen. La Operación Temporada Segura también se basa en el compromiso con la rendición de cuentas.

Video: CMPD lanza unidad de investigadores civiles para accidentes sin heridos: así funcionará la “CCI”