Cargadores INIU retirados por riesgo de sobrecalentamiento

California.- La empresa tecnológica INIU anunció el retiro voluntario de ciertos lotes de su cargador portátil modelo BI-B41, una medida preventiva que afecta a los consumidores en EE. UU. que compraron el dispositivo a través de Amazon entre agosto de 2021 y abril de 2022.

Así lo dieron a conocer en un comunicado, en donde la compañía identificó un potencial riesgo de sobrecalentamiento de la batería de iones de litio en un número limitado de unidades.

Explicaron que la decisión fue iniciada por INIU tras controles internos de calidad y no responde a una orden directa de la Comisión para la Seguridad de los Productos de Consumo de Estados Unidos (CPSC).

#RECALL: About 210,000 INIU Power Banks; The lithium-ion battery in the recalled power banks can overheat and ignite, posing fire and burn hazards to consumers. Get full refund. https://t.co/sGpU2UFVjT pic.twitter.com/eb04y0aXyh — US Consumer Product Safety Commission (@USCPSC) December 5, 2025

Piden a los consumidores verificar los números de series

En este sentido, pidieron a los consumidores deben verificar si su cargador BI-B41 (disponible en colores negro y azul) tiene un número de serie que inicie con 000G21, 000H21, 000I21 o 000L21.

Ver más: Trump lanza Misión Génesis: IA aplicada a la ciencia nacional

De la misma manera, instaron a los propietarios de los cargadores afectados a suspender su uso de inmediato y visitar el sitio web de INIU para iniciar el proceso de retiro.

Indicaron que la empresa ofrece un reembolso total o un vale para futuras compras y proporcionará instrucciones para desechar el dispositivo de forma segura, debido a que las baterías de litio se consideran residuos especiales.

Es de mencionar, que hasta la fecha, no se han documentado reportes de lesiones o incendios relacionados con este modelo en los registros públicos de la CPSC.

Video: Fraudes y Estafas en Navidad.