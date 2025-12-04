USCIS acorta validez de permisos de trabajo

Washington.- El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EE. UU. (USCIS) actualizó su Manual de Políticas con el objetivo de reducir el período máximo de validez de los Documentos de Autorización de Empleo (EAD) para ciertas categorías de extranjeros.

En un comunicado, indicaron que esta medida tiene como objetivo garantizar una verificación y detección adecuadas de los solicitantes de empleo en Estados Unidos, e incorpora cambios legislativos recientes para las duraciones del EAD.

Explicaron que la reducción del período máximo de validez para ciertas categorías resultará en una verificación más frecuente de los extranjeros que solicitan autorización para trabajar en el país.

De la misma manera, indicaron que buscar verificar a un extranjero con mayor frecuencia permitirá a USCIS disuadir el fraude y detectar extranjeros con intenciones potencialmente dañinas para que puedan ser procesados para su remoción de los Estados Unidos.

Al respecto, el director de USCIS, Joseph Edlow comentó sobre la actualización que «reducir el período máximo de validez para la autorización de empleo garantizará que aquellos que buscan trabajar en los Estados Unidos no amenacen la seguridad pública ni promuevan ideologías antiestadounidenses dañinas”.

Cambios en los períodos de validez del EAD

En este sentido, indicaron que el período máximo de validez para los EAD iniciales y de renovación se modificará de 5 años a 18 meses para las siguientes categorías de extranjeros:

Extranjeros admitidos como refugiados .

. Extranjeros a quienes se les concedió asilo .

. Extranjeros a quienes se les concedió la suspensión de la deportación o remoción .

. Extranjeros con solicitudes pendientes de asilo o suspensión de remoción .

. Extranjeros con solicitudes pendientes de ajuste de estatus bajo INA 245 .

. Extranjeros con solicitudes pendientes de suspensión de deportación, cancelación de remoción o alivio bajo la Ley de Ajuste Nicaragüense y de Alivio Centroamericano (NACARA).

Asimismo, destacaron que este cambio afecta a los extranjeros con solicitudes de autorización de empleo que estén pendientes o presentadas a partir del 5 de diciembre de 2025, y que se basen en cualquiera de las categorías mencionadas.

Además, acotaron que según lo requerido por H.R. 1 – One Big Beautiful Bill Act, Public Law 119-21, 139 Stat. 72, (H.R. 1), firmada como ley el 4 de julio de 2025, el período de validez para los documentos de autorización de empleo iniciales y de renovación será de un año o la fecha de finalización del período de parole autorizado o la duración del Estatus de Protección Temporal (TPS), lo que sea más corto, para las siguientes categorías:

Extranjeros bajo parole como refugiados .

. Extranjeros a quienes se les concedió TPS .

. Extranjeros a quienes se les concedió parole .

. Extranjeros con una solicitud de TPS pendiente .

. Cónyuge extranjero de un emprendedor bajo parole.

Por último, USCIS indicó que publicó un aviso en el Registro Federal e implementó estos requisitos el 22 de julio de 2025. Estos requisitos de período de validez se aplican a cualquier Formulario I-765, Solicitud de Autorización de Empleo, que esté pendiente o se presente a partir del 22 de julio de 2025.

