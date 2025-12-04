Melania Trump: Siete niños ucranianos más reunidos con sus familias

Washington.- La primera Dama de los Estados Unidos, anunció que un grupo adicional de siete niños (seis varones y una niña) regresaron con éxito a sus hogares en Ucrania, como resultado de una iniciativa humanitaria en curso.

Un comunicado de la Casa Blanca, indicó que la Primera Dama de los Estados Unidos, Melania Trump, reafirmó su compromiso con la seguridad y el retorno de los menores a sus familias en la región.

De la misma manera, destacó la diplomacia ejercida por los líderes de Rusia y Ucrania, calificando sus acciones de «tendencia de puentes» y un «ancla para el optimismo» que facilita este proceso de reunificación familiar.

Destacó la colaboración de ambos países

«Mi dedicación a asegurar el regreso seguro de los niños a sus familias en esta región es inquebrantable. Felicito el liderazgo y la perseverante diplomacia de Rusia y Ucrania en la búsqueda de la reunificación de niños y familias”, destacó.

Asimismo, resaltó sobre “la colaboración palpable crea un ambiente de cooperación, un punto de apoyo para el optimismo. Esta cooperación continuará impulsando el proceso hacia la siguiente fase”.

“Con una estrecha asociación, mi representante y yo hemos proporcionado apoyo humanitario de Estados Unidos para mejorar el resultado de la iniciativa de reunificación. Mi esperanza es que, en última instancia, nuestros esfuerzos colectivos conduzcan a una estabilidad regional más amplia”, culminó la primera dama, Melania Trump.

