Washington.- El Buro Federal de Estados Unidos (FBI), anunció que el afgano acusado del asesinato de la soldado de la Guardia Nacional Sarah Beckstrom, también se le presentaron cargos por el tiroteo en la emboscada del guardia Andrew Wolfe.

En sus redes sociales indicaron que “Rahmanullah Lakanwal, de 29 años y ciudadano afgano residente en Bellingham, Washington, ha sido acusado de homicidio en primer grado por posesión de arma de fuego por la muerte de la miembro de la Guardia Nacional Sarah Beckstrom, como resultado de un tiroteo similar a una emboscada ocurrido la víspera del Día de Acción de Gracias, el 26 de noviembre, a pocas cuadras de la Casa Blanca”, indicó el FBI

De la misma manera, señalaron que el caso está siendo investigado por la Oficina de Campo de Washington del FBI y el Departamento de Policía Metropolitana.

CASE UPDATE from @FBIWFO: Afghan National Charged with the Murder of National Guard Soldier Sarah Beckstrom, Charges Also Filed in the Ambush Shooting of Guardsman Andrew Wolfe Rahmanullah Lakanwal, 29, an Afghan national who resided in Bellingham, Washington, has been charged… pic.twitter.com/9zwoaEOHTY — FBI (@FBI) December 4, 2025

Trump ordena banderas a media asta en honor a Beckstrom

Por otro lado, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, emitió una orden ejecutiva para que la bandera de los Estados Unidos ondee a media asta, por la muerte de Sarah Beckstrom, miembro de la Guardia Nacional del Ejército de West Virginia.

Así lo dio a conocer la Casa Blanca en un comunicado, que indica que la medida es en señal de profundo respeto por la memoria de Beckstrom.

En este sentido, indicaron que en virtud de su autoridad constitucional, el Presidente ha dispuesto que el pabellón nacional se ice a media asta en la Casa Blanca, en todos los edificios y terrenos públicos, en puestos militares, estaciones navales y buques federales en el Distrito de Columbia y a lo largo de todo el territorio estadounidense, sus Territorios y posesiones.

De la misma manera, señalaron que la medida presidencial, también se aplica a todas las embajadas, legaciones, oficinas consulares y demás instalaciones de Estados Unidos en el extranjero, incluyendo puestos militares y navales.

La Casa Blance, indicó que las banderas permanecerán a media asta hasta el atardecer del 4 de diciembre de 2025.

