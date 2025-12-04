ICE detiene a mujer ucraniana por tráfico de drogas en New York

Búfalo.- Agentes de Operaciones de Fugitivos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) lograron la detención de una mujer de nacionalidad ucraniana, por el presunto delito de tráfico de drogas.

Así lo dieron a conocer en un comunicado, en el que indicaron que el procedimiento se realizó en Búfalo en una operación selectiva el 20 de noviembre.

Señalaron que el operativo culminó con la detención de Anhelina Polishchuk, una fugitiva internacional y ciudadana ucraniana de 40 años.

Destacaron que Polishchuk estaba clasificada como un riesgo de fuga armada y peligrosa.

De la misma manera, ICE señaló que la mujer es buscada en Ucrania por delitos de tráfico de drogas y es objeto de una Notificación Roja de INTERPOL.

Ver más: DHS lanza la operación “Catahoula Crunch” en New Orleans

Entró con un permiso temporal para ucranianos

Al respecto, Tammy Marich, Directora de la Oficina de Campo de Ejecución y Remoción de ICE en Búfalo, declaró que «los criminales extranjeros no explotarán nuestras leyes de inmigración para escapar de la justicia en sus países de origen. Nuestros oficiales están comprometidos con la protección pública.»

Por otro lado, indicaron que Polishchuk había ingresado a Estados Unidos el 16 de junio de 2023, a través del Aeropuerto Internacional John F. Kennedy, utilizando un programa de permiso temporal para ucranianos.

Asimismo, señalaron que las autoridades de ICE e internacionales la identificaron como una fugitiva criminal buscada por producción, fabricación, compra, almacenamiento, transporte y posesión ilegal de narcóticos en Ucrania.

Por último, ICE destacó que sus oficiales tienen el mandato de hacer cumplir la ley y evitar que extranjeros con historial criminal causen más daño a los ciudadanos estadounidenses.

Video: Apoyo comunitario para familias impactadas por acciones migratorias