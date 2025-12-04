ICE anuncia oleada de detenciones en todo EE.UU.

Washington.- El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) anunció una serie de arrestos de migrantes indocumentados, con presuntos antecedentes penales significativos en una operación a nivel nacional.

En un comunicado detallaron que las detenciones se centraron en delincuentes de alto perfil, a quienes la agencia describe como los «peores entre los peores».

Destacan entre los casos un hombre por red de tráfico sexual

Detallaron que entre los arrestados destaca Rafael Alberto Cadena-Sosa, un ciudadano mexicano aprehendido en San Pedro, California, por oficiales de ICE en Los Ángeles.

Señalaron que Cadena-Sosa fue condenado en 2015 por servidumbre involuntaria tras participar en una red de tráfico sexual. Según el Departamento de Justicia, la red operaba atrayendo a mujeres y niñas (algunas de tan solo 14 años) desde Veracruz, México, con promesas falsas de empleo, para luego obligarlas a prostituirse mediante violencia, asalto sexual y amenazas de muerte a las víctimas y sus familias.

Al respecto, la subsecretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), afirmó que ICE no se doblegará ante las amenazas, enfatizando la gravedad de los crímenes. «Los crímenes de lesa humanidad y las atrocidades que cometió contra jóvenes son incalificables.»

De la misma manera, indicaron que otros arrestos notables incluyen a individuos condenados por:

Tráfico de personas (Lucia Sanchez-Barrientos, México).

(Lucia Sanchez-Barrientos, México). Fabricación y distribución de sustancias controladas (Jose Luisa Vazquez-Olvera, México).

(Jose Luisa Vazquez-Olvera, México). Contrabando de cocaína (Miguel Reynoso-Alfonso, Cuba).

(Miguel Reynoso-Alfonso, Cuba). Hurto tras allanamiento (Carlos Garcia-Martinez, México).

