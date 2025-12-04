Charlotte, NC.- El linebacker de los Wolfpack, Caden Fordham, fue nombrado uno de los 15 semifinalistas para el Premio al «Jugador Regreso del Año 2025» del fútbol americano universitario, según anunció College Sports Communicators, en asociación con The Associated Press (AP) y Fiesta Sports Foundation. Desde 2018, el premio reconoce a estudiantes-atletas de fútbol americano universitario por superar lesiones, enfermedades u otras circunstancias.

Fordham sufrió una lesión de ligamento cruzado anterior que le puso fin a la temporada el 9 de octubre de 2024 y se perdió el resto de la misma. Regresó para liderar a todos los jugadores de las conferencias Power 4 en tacleadas esta temporada y ser nombrado miembro del primer equipo All-ACC.

Fordham, un estudiante de posgrado de Ponte Vedra Beach, Florida, fue titular en todos los partidos para los Wolfpack que iban a disputar un tazón, jugando en ambas posiciones de apoyador.

Tres jugadores destacados del Pack ganan honores del Primer Equipo All-ACC

En otro orden de ideas, tres miembros del equipo Wolfpack 2025 fueron nombrados al primer equipo All-ACC, anunció la oficina de la liga. El linebacker Caden Fordham , el ala cerrada Justin Joly y el corredor Hollywood Smothers recibieron menciones honoríficas, mientras que el tackle ofensivo Jacarrius Peak y el pateador de despeje Caden Noonkester recibieron menciones honoríficas.

Fordham, estudiante de posgrado de Ponte Vedra Beach, Florida, acumuló más puntos que cualquier otro defensor galardonado con 188. Tras recuperarse de una grave lesión de rodilla, Fordham fue titular en todos los partidos de los Wolfpack (7-5), jugando en ambas posiciones de linebacker. Lideró la liga en tackles con 10.8 por partido (130 en total), la mejor marca para cualquier jugador del Power 4 en 2025.

Joly, estudiante de último año de Brewster, NY, igualó el récord de NC State de touchdowns en una sola temporada para un ala cerrada con siete. Esta marca es la mejor del P4 para un ala cerrada, mientras que su total de recepciones es el cuarto mejor del Power 4. Terminó el año con 47 recepciones para 468 yardas, a pesar de perderse un partido por lesión.

Smothers, estudiante de segundo año de Charlotte, es el primer corredor de los Wolfpack desde 1997 en liderar la ACC en yardas terrestres por partido con 85.4 yardas por partido y obtuvo la segunda mayor cantidad de puntos en el equipo ofensivo de la conferencia. Aunque se vio afectado más tarde en la temporada por una lesión, Smothers corrió para más de 100 yardas en cuatro partidos esta temporada, anotando siete touchdowns en total. También sumó yardas de recepción en la temporada.

Smothers es el primer corredor de los Wolfpack, miembro del primer equipo All-ACC desde Nyheim Hines en 2017.

