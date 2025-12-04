Dos hombres imputados por tráfico de metanfetamina en Georgia

Atlanta.- Una investigación conjunta del FBI, la Oficina de Investigaciones de Georgia (GBI) y la Oficina del Sheriff del Condado Hall logró con la imputación de dos hombres por cargos federales relacionados con el tráfico de una cantidad masiva de metanfetamina.

En un comunicado explicaron que en dos operativos separados se incautaron un total combinado de 1.585 libras de la droga. La cual estaba oculta en cargamentos de moras en el sureste de Atlanta y Gainesville.

Detallaron que los acusados son Gerardo Solorio-Alvarado, un ciudadano mexicano sin estatus legal que ya cumplió una pena federal de 17 años por delitos de drogas y armas, y Nelson Enrique Sorto.

Al respecto, el Fiscal Federal Theodore S. Hertzberg destacó la rápida acción de las fuerzas del orden. «Estos reincidentes, incluyendo un extranjero, presuntamente intentaron ocultar y traficar una enorme cantidad de metanfetamina mortal en nuestra comunidad”.

“Agradecemos la rápida acción de nuestros socios que detuvieron a estos individuos y evitaron que casi 1.600 libras de metanfetamina llegaran a las calles”, acotó.

Estaban en camiones refrigerados

De la misma manera, detallaron que la operación, fue ejecutada el 20 de noviembre de 2025, cuando la vigilancia de camiones refrigerados culminó con la incautación de 924 libras de metanfetamina en un camión estacionado en una residencia de Atlanta y 661 libras en un segundo camión en Gainesville. Solorio-Alvarado fue arrestado mientras intentaba huir de su residencia en Gainesville.

Por último, destacaron que los casos se están procesando como parte de la iniciativa nacional Operación «Take Back America» y el Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional (HSTF), enfocados en repeler la inmigración irregular, eliminar cárteles y organizaciones criminales transnacionales, y proteger a las comunidades de la delincuencia violenta.

