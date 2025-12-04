Dos aerolíneas más anuncian la suspensión de vuelos a Venezuela

Ciudad de Panamá.- Las aerolíneas Copa Airlines y Wingo anunciaron que suspendieron sus vuelos a Venezuela por un lapso de 48 horas tras la alerta de la autoridad aeronáutica estadounidense por un incremento en la actividad militar en el Caribe.

Es de mencionar que al menos ocho aerolíneas internacionales habían suspendidos sus vuelos hacía Venezuela, debido a que en días pasados el presidente de Estados Unidos y la Administración Federal de Aviación (FAA) emitieron una alerta de extrema precaución “volar a Venezuela”.

En este sentido, la aerolínea panameña emitió un comunicado oficial anunciando la suspensión temporal de sus vuelos desde y hacia Caracas para los días 4 y 5 de diciembre de 2025.

Copa Airlines justificó la medida por «intermitencias en una señal de navegación reportada hoy (jueves 3 de diciembre) por nuestros pilotos,» las cuales, aunque no comprometieron la seguridad, motivaron la suspensión de forma preventiva.

La seguridad de sus pasajeros es su máxima prioridad

De la misma manera, la aerolínea enfatizó que la seguridad de sus pasajeros y tripulación es su máxima prioridad.

En este sentido, la aerolínea está evaluando la situación y se ha comprometido a compartir nueva información a través de sus canales públicos en las próximas 24 horas.

Por último, con el objetivo de brindar alternativas y atención a los viajeros afectados, Copa Airlines está ofreciendo las siguientes opciones:

Cambio de fecha sin cargos por modificación.

Reembolso del boleto.

Indicaron que estas opciones pueden gestionarse a través de los centros de atención de Copa, en los aeropuertos o directamente en su página web, www.copa.com.

