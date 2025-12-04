Detienen al «Grinch» en NC tras intentar robar un paquete navideño

Monroe, NC.- Un inusual operativo policial ocurrió en Union County, Carolina del Norte, luego de que varios residentes alertaran sobre la presencia del «Grinch» merodeando un vecindario y llevándose un paquete del porche delantero de una vivienda. La escena, digna de una película navideña, generó una rápida respuesta de los agentes locales.

Los oficiales llegaron al sector apenas recibieron el reporte y observaron al sospechoso verde correr con el paquete entre las manos. El individuo notó la llegada de las autoridades, entró en pánico y terminó tropezando, lo que provocó que soltara la caja robada antes de internarse en una zona boscosa cercana.

La búsqueda posterior mostró un trabajo coordinado entre distintas unidades. El equipo K9 se encargó del rastreo en tierra, mientras que el operador de drones cubrió la zona desde el aire para seguir el recorrido del fugitivo. Ambas unidades avanzaron por la línea de árboles hasta que localizaron al «Grinch» escondido entre la maleza. Los agentes lo detuvieron sin que ocurrieran incidentes adicionales.

Tras el arresto, el sospechoso fue trasladado al Union County Detention Center. Allí realizó un último intento por escapar durante el proceso de toma de huellas dactilares. El personal reaccionó de inmediato, utilizó una breve ráfaga de spray de pimienta y frustró el intento del detenido, lo que cerró definitivamente su aparente misión de arruinar la Navidad.

Las autoridades lo acusaron de robo y de posesión de “Whohash”, un guiño al imaginario asociado a la figura del «Grinch». Además, permanece detenido bajo custodia hasta después de Navidad para evitar que otros residentes enfrenten incidentes similares durante la temporada festiva.

Con la cercanía de las celebraciones, los agentes recordaron a los ciudadanos la importancia de resguardar las entregas, un desafío cada vez más común por el incremento de compras en línea. Recomendaron coordinar horarios de recepción cuando alguien esté en casa, utilizar casilleros seguros, elegir puntos alternativos de entrega y considerar el uso de cámaras de timbre para desalentar a los llamados “piratas del porche”.

Las autoridades subrayaron que pequeñas acciones preventivas ayudan a proteger los regalos y a mantener el espíritu navideño lejos de quienes buscan arruinarlo.

Esta detención se llevó a cabo a inicios de diciembre 2025.

