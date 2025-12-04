Departamento de Estado pide a sus ciudadanos salir inmediatamente de Venezuela

Washington.- El Departamento de Estado de EE. UU. emitió una advertencia de Nivel 4 a los ciudadanos que desean viajar o están en Venezuela.

En un comunicado alertó un riesgo extremadamente alto de detención injustificada, tortura bajo custodia, terrorismo, secuestro, aplicación arbitraria de la ley, delincuencia, disturbios civiles y una infraestructura de salud deficiente.

En este sentido, el gobierno de EE.UU. aconseja enérgicamente a todos los ciudadanos estadounidenses y residentes permanentes legales que salgan del país de inmediato.

De la misma manera, enfatizaron que debido a que EE.UU. retiró a todo su personal diplomático de la Embajada en Caracas en marzo de 2019, la capacidad del gobierno para brindar servicios de emergencia o asistencia consular a sus ciudadanos en Venezuela es nula.

Riesgo de detención injustificada y condiciones:

Existe un riesgo muy alto de que ciudadanos estadounidenses sean detenidos injustamente por fuerzas de seguridad, a veces durante años y sin el debido proceso.

El gobierno estadounidense generalmente no es notificado de las detenciones ni se le permite visitar a sus ciudadanos detenidos , lo que les impide contactar a sus familias o a un abogado independiente.

, lo que les impide contactar a sus familias o a un abogado independiente. Informes de exdetenidos y organizaciones de derechos humanos indican que los detenidos han sido sometidos a tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes, incluyendo palizas, posturas de estrés prolongadas y waterboarding.

Por otro lado, indicaron que en Venezuela se registra altos índices de delincuencia violenta, incluidos el homicidio y el secuestro, es rampante.

Además, señalaron que las manifestaciones políticas son comunes y pueden degenerar en violencia, con represalias brutales por parte de la policía y las fuerzas de seguridad.

En este sentido, el Departamento de Estado aconseja enfáticamente la compra de un seguro de evacuación médica y la elaboración de un plan de comunicación de «prueba de vida». Además, se advierte contra la dependencia de la asistencia del gobierno de EE.UU. para cualquier contingencia y se desaconseja intentar ingresar al país sin una visa venezolana válida, incluso cruzando la frontera terrestre, debido al alto riesgo de detención indefinida.

