TSA implementará tarifa de $45 para el REAL ID

Washington.- La Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) anunció un cambio significativo en los procedimientos de seguridad en los aeropuertos.

En un comunicado, detallaron que a partir del 1 de febrero de 2026, todos los pasajeros que se presenten en los puntos de control de seguridad sin una forma de identificación aceptable y deseen volar tendrán la opción de pagar una tarifa de $45 para utilizar un sistema modernizado de verificación de identidad alternativo, conocido como REAL ID.

Esta medida busca garantizar la seguridad del transporte al confirmar rigurosamente la identidad de cada viajero.

Explicaron que el sistema el REAL ID ofrecerá a los viajeros sin identificación válida una forma de establecer su identidad. La tarifa de $45 cubrirá un período de viaje de 10 días.

Está destinado a los viajeros que no tienen una identificación aceptable

Asimismo, la TSA enfatiza que este proceso está destinado a los viajeros que carecen de una identificación aceptable, incluyendo aquellos con licencias de conducir o identificaciones estatales que no cumplan con la normativa REAL ID.

Traveling and don’t have a REAL ID or another acceptable form of ID? You’ll want to get yours soon. Starting on Feb. 1, 2026, travelers may pay a $45 fee to verify their identity through TSA Confirm. ID. Learn more: https://t.co/8RMsLuqyB7 pic.twitter.com/9ExDjh5GFS — TSA (@TSA) December 1, 2025

Al respecto, el Oficial Superior en el Desempeño de las Funciones de Administrador Adjunto de la TSA, Adam Stahl, subrayó la importancia de la seguridad. «La verificación de identidad es esencial para la seguridad del viajero, ya que mantiene a terroristas, criminales e inmigrantes indocumentados fuera de los cielos y otros sistemas de transporte doméstico, como el ferroviario.»

Además, Stahl añadió que esta tarifa asegura que el costo de verificar una identificación insuficiente recaiga en el viajero y no en el contribuyente.

La TSA advierte sobre posibles retrasos

Por otro lado, la TSA anticipa que los pasajeros que se sometan al proceso TSA Confirm.ID experimentarán mayores tiempos de espera en los puntos de control de seguridad.

En este sentido, se recomienda encarecidamente a los viajeros que no tengan un REAL ID que programen una cita en su Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) local lo antes posible para actualizar su identificación.

Ver más: DHS confirma que la mayoría de los viajeros cuentan con el REAL ID

Para aquellos que requieran utilizar TSA Confirm.ID, la agencia recomienda pagar la tarifa en línea antes de llegar al aeropuerto para mitigar demoras. En caso de llegar sin haber pagado, habrá información disponible en ubicaciones específicas cerca del punto de control en la mayoría de los aeropuertos para realizar el pago.

Por otro lado, la TSA recuerda a los viajeros que la gran mayoría (más del 94%) ya utiliza un REAL ID u otra forma de identificación aceptable. Para evitar el proceso alternativo y la tarifa, los viajeros deben presentar una de las siguientes formas de identificación:

Licencias de conducir o tarjetas de identidad con foto estatales compatibles con REAL ID. (Se excluyen las licencias de conducir temporales).

(Se excluyen las licencias de conducir temporales). Licencia de Conducir Mejorada (EDL) o ID Mejorada (EID) emitida por el estado.

Pasaporte de EE. UU. o Tarjeta de Pasaporte de EE. UU.

Tarjetas de Viajero de Confianza del DHS (Global Entry, NEXUS, SENTRI, FAST).

(Global Entry, NEXUS, SENTRI, FAST). Identificación del Departamento de Defensa de EE. UU. (incluidas las emitidas a dependientes).

(incluidas las emitidas a dependientes). Tarjeta de Residente Permanente.

Tarjeta de Cruce Fronterizo.

Identificación con foto aceptable emitida por una Nación/Tribu Indígena reconocida federalmente (incluidas las Tarjetas Tribales Mejoradas – ETC).

(incluidas las Tarjetas Tribales Mejoradas – ETC). Tarjeta PIV HSPD-12.

Pasaporte emitido por un gobierno extranjero.

Licencia de conducir provincial canadiense o tarjeta de Asuntos Indígenas y del Norte de Canadá.

Credencial de Identificación del Trabajador de Transporte (TWIC).

Tarjeta de Autorización de Empleo de Servicios de Ciudadanía e Inmigración de EE. UU. (I-766).

Credencial de Marino Mercante de EE. UU.

Tarjeta de Identificación de Salud para Veteranos (VHIC).

Por último, la TSA insta a todos los viajeros a obtener un REAL ID u otra forma de identificación aceptable lo antes posible para evitar demoras y la posibilidad de perder vuelos.

Video: Hogares en riesgo: tiroteos contra viviendas en Charlotte