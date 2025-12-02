Trump promulga leyes para combatir fentanilo y trastornos por alcoholismo fetal

Washington.- El presidente de los Estados Unidos, Donald J. Trump firmó una orden ejecutiva destinada a abordar importantes desafíos de salud pública y seguridad.

En un comunicado publicado por la Casa Blanca, señaló que los nuevos estatutos se centran en el apoyo a las personas afectadas por el Trastorno del Espectro Alcohólico Fetal (FASD), en la promoción de la elección estatal en los Programas de Monitoreo de Medicamentos Recetados (PDMP) y en la ampliación de las oportunidades educativas sobre los peligros del fentanilo.

De la misma manera, destacaron que estas leyes buscan fortalecer los recursos de salud pública y dar a los estados una mayor flexibilidad en la gestión de las crisis de opioides y drogas.

Today, President Trump signed legislation to supply resources for those impacted by Fetal Alcohol Spectrum Disorder, to promote state choice in Prescription Drug Monitoring Programs, and to allow educational opportunities regarding the dangers of fentanyl. pic.twitter.com/ofgOvgdnf7 — The White House (@WhiteHouse) December 2, 2025

Aumento de pensión para receptores de la medalla de honor

En este sentido, el lunes, 1 de diciembre de 2025, el presidente Trump promulgó oficialmente la siguiente legislación:

Ley de la Medalla de Honor (H.R. 695)

Esta ley requiere que el Departamento de Asuntos de Veteranos (VA) aumente la tasa de la pensión mensual especial pagadera a los receptores vivos de la Medalla de Honor.

pagadera a los receptores vivos de la Medalla de Honor. Impacto: Esfuerzo directo para honrar y mejorar la calidad de vida de los héroes militares más condecorados de la nación.

Ley de Reautorización de SUPPORT for Patients and Communications de 2025 (H.R. 2483)

Esta legislación clave reautoriza programas federales relacionados con la prevención, el tratamiento y la recuperación de trastornos por uso de sustancias.

relacionados con la prevención, el tratamiento y la recuperación de trastornos por uso de sustancias. Impacto: Garantiza la financiación y continuidad de iniciativas cruciales para combatir la crisis de adicción en curso, proporcionando apoyo vital a pacientes y comunidades afectadas.

Estas firmas de ley reafirman el compromiso de la Administración de apoyar a los veteranos, combatir la crisis de opioides y proteger a las poblaciones vulnerables de los efectos del alcohol y el fentanilo.

