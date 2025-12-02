martes, diciembre 2, 2025
Trump promulga leyes para combatir fentanilo y trastornos por alcoholismo fetal

Trump asocia el paracetamol con el autismo en niños
Foto: Cortesía X @WhiteHouse
Maria Gabriela Perez

Washington.-  El presidente de los Estados Unidos, Donald J. Trump firmó una orden ejecutiva destinada a abordar importantes desafíos de salud pública y seguridad.

En un comunicado publicado por la Casa Blanca, señaló que los nuevos estatutos se centran en el apoyo a las personas afectadas por el Trastorno del Espectro Alcohólico Fetal (FASD), en la promoción de la elección estatal en los Programas de Monitoreo de Medicamentos Recetados (PDMP) y en la ampliación de las oportunidades educativas sobre los peligros del fentanilo.

De la misma manera, destacaron que estas leyes buscan fortalecer los recursos de salud pública y dar a los estados una mayor flexibilidad en la gestión de las crisis de opioides y drogas.

Aumento de pensión para receptores de la medalla de honor

En este sentido, el lunes, 1 de diciembre de 2025, el presidente Trump promulgó oficialmente la siguiente legislación:

  1. Ley de la Medalla de Honor (H.R. 695)
  • Esta ley requiere que el Departamento de Asuntos de Veteranos (VA) aumente la tasa de la pensión mensual especial pagadera a los receptores vivos de la Medalla de Honor.
  • Impacto: Esfuerzo directo para honrar y mejorar la calidad de vida de los héroes militares más condecorados de la nación.
  1. Ley de Reautorización de SUPPORT for Patients and Communications de 2025 (H.R. 2483)
  • Esta legislación clave reautoriza programas federales relacionados con la prevención, el tratamiento y la recuperación de trastornos por uso de sustancias.
  • Impacto: Garantiza la financiación y continuidad de iniciativas cruciales para combatir la crisis de adicción en curso, proporcionando apoyo vital a pacientes y comunidades afectadas.

Estas firmas de ley reafirman el compromiso de la Administración de apoyar a los veteranos, combatir la crisis de opioides y proteger a las poblaciones vulnerables de los efectos del alcohol y el fentanilo.

