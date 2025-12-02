Trump: EE.UU. intensificará muy pronto ataques directos contra el narcotráfico

Washington.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el martes 2 de diciembre la inminente intensificación y expansión de las operaciones militares contra las redes de narcotráfico en la región, las cuales ahora incluirán ataques directos en tierra, sin limitarse únicamente al Mar Caribe.

En una rueda de prensa con el gabinete en la Casa Blanca en el que se refirió a los narcotraficante. «Esta gente ha matado a más de 200 mil personas el año pasado… Vamos a acabar con esos hij@s de puta».

.@POTUS on Venezuelan drug traffickers: "These people have killed over 200K people last year… We're taking those son of a bitches out." pic.twitter.com/hFIbtuKLeF — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) December 2, 2025

De la misma manera, señaló que “vamos a empezar a realizar esos ataques también en tierra. Conocemos las rutas que siguen. Sabemos dónde viven los malos. Vamos a empezar eso también muy pronto”.

Amenaza con atacar por tierra

Además, el mandatario vinculó estas acciones a la contención de redes criminales transnacionales que, según sus investigaciones, operan en la región y estarían asociadas a una alta tasa de violencia.

“Quiero que retiren esos barcos, y si es necesario, atacaremos también por tierra… estamos salvando cientos de miles de vidas con esos ataques precisos» manifestó el mandatario.

.@POTUS: "I want those boats taken out, and if we have to, we'll attack on land also…we're saving hundreds of thousands of lives with those pinpoint attacks."@SecWar: "Admiral Bradley made the correct decision to ultimately sink the boat and eliminate the threat…we have his… pic.twitter.com/sQypqxfqFP — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) December 2, 2025

En este sentido, el presidente justificó la estrategia asegurando que estos grupos han causado la muerte de «más de 200 mil personas el año pasado».

Por último, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, indicó que «por primera vez en probablemente cuatro décadas, la política exterior estadounidense está impulsada por lo que es bueno para Estados Unidos y los estadounidenses… y ese tipo de claridad es transformadora».

.@SecRubio: "For the first time in probably 4 decades, the American foreign policy is driven by what is good for America and Americans… and that sort of clarity is transformational." pic.twitter.com/gsLu0r2aZI — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) December 2, 2025

