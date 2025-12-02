miércoles, diciembre 3, 2025
Trump: EE.UU. intensificará muy pronto ataques directos contra el narcotráfico

ESTADOS UNIDOS
Foto: Cortesía X @RapidResponse47
Maria Gabriela Perez

Washington.-  El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el martes 2 de diciembre la inminente intensificación y expansión de las operaciones militares contra las redes de narcotráfico en la región, las cuales ahora incluirán ataques directos en tierra, sin limitarse únicamente al Mar Caribe.

En una rueda de prensa con el gabinete en la Casa Blanca en el que se refirió a los narcotraficante. «Esta gente ha matado a más de 200 mil personas el año pasado… Vamos a acabar con esos hij@s de puta».

De la misma manera, señaló que “vamos a empezar a realizar esos ataques también en tierra. Conocemos las rutas que siguen. Sabemos dónde viven los malos. Vamos a empezar eso también muy pronto”.

Amenaza con atacar por tierra

Además, el mandatario vinculó estas acciones a la contención de redes criminales transnacionales que, según sus investigaciones, operan en la región y estarían asociadas a una alta tasa de violencia.

“Quiero que retiren esos barcos, y si es necesario, atacaremos también por tierra… estamos salvando cientos de miles de vidas con esos ataques precisos» manifestó  el mandatario.

En este sentido, el presidente justificó la estrategia asegurando que estos grupos han causado la muerte de «más de 200 mil personas el año pasado».

Por último, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, indicó que «por primera vez en probablemente cuatro décadas, la política exterior estadounidense está impulsada por lo que es bueno para Estados Unidos y los estadounidenses… y ese tipo de claridad es transformadora».

