Raleigh, NC.- Renew NC, la iniciativa de recuperación ante desastres de Carolina del Norte, recuerda a los propietarios de viviendas del oeste del estado que tienen hasta el 31 de diciembre de 2025 para solicitar asistencia para la recuperación de vivienda a través de su Programa de Vivienda Unifamiliar (SFHP). Antes de la fecha límite, Renew NC continúa intentando contactar al mayor número posible de solicitantes en el oeste de Carolina del Norte para finales de este mes.

“Renew NC quiere ayudar al mayor número posible de propietarios de viviendas del oeste de Carolina del Norte a recuperarse del huracán Helene, pero es necesario que la gente se una para que podamos lograrlo”, dijo el gobernador Josh Stein. “Por favor, corran la voz para que sus familiares, amigos y vecinos sepan que Renew NC puede ser una opción para ayudarlos a reparar, reconstruir o incluso reemplazar sus viviendas dañadas por la tormenta y presenten su solicitud este mes”.

Administrado por la División de Revitalización Comunitaria (DCR) del Departamento de Comercio de Carolina del Norte, el Programa de Vivienda Unifamiliar ofrece rehabilitación, reconstrucción, reemplazo o reembolso de viviendas dañadas por el huracán Helene. Desde su lanzamiento en junio, Renew NC ha recibido más de 6.000 solicitudes, con cinco viviendas terminadas y varios proyectos más en marcha en comunidades como Black Mountain, Hendersonville y Gastonia.

“Cada vivienda terminada representa una familia que puede reconstruir su vida y una comunidad que puede sanar”, dijo Lee Lilley, secretario del Departamento de Comercio de Carolina del Norte.

Renew NC amplió sus equipos de campaña vecinal el mes pasado y desplazó a especialistas adicionales del centro de llamadas para apoyar la campaña de visitas puerta a puerta a gran escala a principios de noviembre. Esta iniciativa de «vecinos que ayudan a vecinos» emplea principalmente a residentes locales, personas que sufrieron la devastación de Helene y están comprometidas con la reconstrucción de sus comunidades.

El Programa de Vivienda Unifamiliar prioriza a las familias de ingresos bajos a moderados con personas mayores de 62 años, niños menores de 18 años y/o miembros discapacitados del hogar y está abierto a propietarios de viviendas en 28 condados del oeste de Carolina del Norte y un código postal: Alexander, Alleghany, Ashe, Avery, Buncombe, Burke, Caldwell, Catawba, Clay, Cleveland, Gaston, Haywood, Henderson, Jackson, Lincoln, Macon, Madison, McDowell, Mecklenburg (28214), Mitchell, Polk, Rutherford, Surry, Swain, Transylvania, Watauga, Wilkes, Yadkin y Yancey.

Los propietarios que ya hayan recibido asistencia de FEMA relacionada con Helene o una póliza de seguro de vivienda aún pueden solicitar el Programa de Vivienda Unifamiliar Renew NC. El programa está diseñado para abordar las necesidades de recuperación de vivienda que persisten después de agotar todas las demás ayudas.

Una vez que pase la fecha límite de solicitud, Renew NC centrará toda su atención en revisar las solicitudes enviadas, evaluar las necesidades del presupuesto del programa y avanzar con los propietarios elegibles a través de pasos adicionales de revisión y construcción lo más rápido y eficientemente posible.

Al 1 de diciembre, el Programa de Vivienda Unifamiliar informó un progreso constante en su flujo de trabajo de admisión de solicitudes: 68 acuerdos de subvención firmados, 63 proyectos asignados a contratistas generales, 13 proyectos recibieron Avisos para Proceder y ocho proyectos actualmente están en construcción.

Ya se han completado cinco proyectos de construcción. Dos son reemplazos de casas móviles en Mill Springs, y los tres restantes son rehabilitaciones de viviendas en Fairview, Fletcher y Hendersonville. Además, tres proyectos de reconstrucción de viviendas están previstos para completarse entre mediados y finales de diciembre.

Los propietarios de viviendas pueden recibir asistencia en persona en inglés o español en los centros de admisión de Renew NC en Asheville, Boone y Marion, donde los administradores de casos están disponibles de lunes a sábado de 8:00 a. m. a 6:00 p. m. Renew NC también opera más de una docena de ubicaciones adicionales en el oeste de Carolina del Norte, cada una con diferentes horarios durante la semana.

Más información

Además quienes deseen más información sobre el Programa de Vivienda Unifamiliar Renew NC pueden visitar RenewNC.org , llamar al (888) 791-0207 o visitar una sucursal . El personal del programa puede ayudarles a determinar si cumplen los requisitos para recibir asistencia. La aplicación Renew NC también está disponible para descargar en Google Play Store y Apple App Store .

Los programas de Renew NC se financian mediante una subvención del Programa de Subvenciones en Bloque para el Desarrollo Comunitario y la Recuperación ante Desastres (CDBG-DR) del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de los Estados Unidos (HUD). De los $1400 millones en fondos CDBG-DR asignados al estado para las necesidades de recuperación del oeste de Carolina del Norte, $807 millones se destinan al Programa de Vivienda Unifamiliar de Renew NC.

Finalmente, puede encontrar más información sobre la administración de los programas Renew NC en el sitio web de la División de Revitalización Comunitaria en CommerceRecovery.nc.gov .

