Padre e hijo mexicanos son acusados de traficar 75 armas de fuego

Dallas.- Una investigación conjunta del Servicio de Inmigración y Control de Aduana (ICE) Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) y agencias asociadas ha llevado a la acusación federal de un inmigrante indocumentado con antecedentes penales y su hijo por el presunto tráfico ilegal de 75 armas de fuego y municiones.

En un comunicado, indicaron que los acusados son Andrés Ávila, de 48 años, un ciudadano mexicano, y su hijo, Anthony Ávila, de 22 años, residente de Houston.

Detallaron que ambos están acusados de traficar armas de fuego y municiones compradas en ferias de armas locales. Andrés Ávila también enfrenta cargos por posesión de armas de fuego y municiones como extranjero en el país de forma ilegal.

HSI intercepta venta masiva para evitar que armas lleguen a criminales

Por otro lado, la investigación, llevada a cabo por HSI Dallas, la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) y la Patrulla de Carreteras de Oklahoma, descubrió un esquema en el que los individuos supuestamente realizaban compras fraudulentas de armas (conocidas como «compras de paja»).

Al respecto, Travis Pickard, Agente Especial a Cargo de HSI Dallas, destacó la importancia de la incautación. «A menudo, las armas de fuego traficadas ilegalmente terminan en manos de cárteles de drogas, terroristas, adversarios extranjeros u otros malos actores”.

“Al trabajar junto a nuestros socios para descubrir este esquema e incautar estas armas, hemos evitado que un gran alijo de armas mortales se utilice potencialmente para sembrar el caos o alimentar otras actividades criminales ilícitas o actos de violencia”, acotó.

De la misma manera, señalaron que los agentes observaron a los Ávila trabajando juntos en una feria de armas, llenando mochilas con armas compradas a vendedores privados y vaciándolas en grandes contenedores debajo de una mesa de un vendedor específico. Se alega que pagaron en efectivo para evitar la detección policial. Tras una parada de tráfico, se confirmó que Andrés Ávila se encontraba ilegalmente en el país y se encontraron más de 75 armas de fuego almacenadas con los vendedores.

Por último, indicaron que el caso está siendo procesado por el Fiscal Auxiliar de EE. UU. John W. Dowdell.

