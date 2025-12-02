Raleigh, NC.- Más del 70% de las personas detenidas recientemente por la Patrulla Fronteriza (CBP) no tiene antecedentes penales, según múltiples reportes que llegaron a manos del gobernador de Carolina del Norte, Josh Stein. Con ese dato como punto de partida, el mandatario expresó inquietud por el impacto de las operaciones federales en las comunidades locales y pidió nuevamente respuestas claras al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) sobre los procedimientos que se están ejecutando en el estado.

Border Patrol says it is targeting violent criminals, but by many reports, more than 70% of those detained have no prior convictions. Fátima Issela Velasquez-Antonio came to North Carolina as an orphaned child a decade ago and is working in and contributing to her community in… https://t.co/NIqDDAnkMd — Governor Josh Stein (@NC_Governor) December 1, 2025

La situación tomó fuerza tras el caso de Fátima Issela Velásquez-Antonio, una joven que llegó huérfana al país hace una década y que desarrolla su vida laboral y comunitaria en Wendell. Según citó el Gobernador, Oficiales fronterizos la detuvieron mientras trabajaba, en medio de una redada que llamó la atención de autoridades estatales, organizaciones y vecinos. Su audiencia ante un juez federal de inmigración en Georgia dejó al descubierto un nuevo obstáculo legal: la jueza Jerrica Harness afirmó que ya no cuenta con la autoridad para otorgar fianzas a personas que ingresaron al país sin autorización, debido a un reciente fallo del Departamento de Justicia durante la administración Trump.

El gobernador insistió en que todas las partes comparten el objetivo de mantener comunidades seguras, pero también subrayó que “esta no es la manera de hacerlo”. La detención de residentes sin historial criminal alimentó cuestionamientos sobre los criterios que usa la Patrulla Fronteriza para sus operativos, especialmente en zonas donde las familias inmigrantes están profundamente integradas a la vida social y económica del estado.

Respuesta de Gregory Bovino

El tuit que el gobernador compartió el 1 de diciembre, no tardó en recibir respuesta del jefe de la Patrulla Fronteriza, Gregory Bovino, quien escribió sobre el mismo X compartido por Stein: «Una vez más, el gobernador está más preocupado por los inmigrantes indocumentados que por sus propios ciudadanos. La enorme cantidad de extranjeros delincuentes expulsados ​​de Charlotte y sus alrededores es asombrosa. Pandilleros y delincuentes con agravantes andaban sueltos, hasta que llegamos».

Again, the gubner is worried more about illegal aliens than his own citizens. The massive amount of criminal aliens removed from Charlotte and surrounding areas is staggering. Gang members and aggravated felons galavanting out in the open – until we arrived. — Commander Op At Large CA Gregory K. Bovino (@CMDROpAtLargeCA) December 1, 2025

¿Presencia en Raleigh?

Organizaciones de apoyo comunitario como Siembra NC afirmaron haber recibido informes verificados sobre la llegada de cincuenta agentes de ICE al área de Raleigh a partir del 1 de diciembre, con una operación planificada para durar un mes. Además, la organización indicó que se reservaron los mismos vuelos chárter entre Charlotte (CLT) y Jacksonville (JAX) que se usaron la semana anterior, programados del 2 al 6 de diciembre. Sin embargo, esto no ha sido verificado hasta el momento.

Mientras tanto, las autoridades locales continúan pidiendo información detallada sobre la naturaleza y el alcance de estas acciones, mientras familias, empleadores y organizaciones migrantes permanecen en alerta. El debate crece en torno a la transparencia de los procedimientos y al impacto emocional y económico que estas detenciones generan en comunidades que llevan años construyendo estabilidad en Carolina del Norte.

