Jugadores destacados

Kon Knueppel lideró a los Hornets con 18 puntos, la mayor cantidad del equipo, con 7 de 18 en tiros de campo, cuatro triples, seis rebotes y cuatro asistencias, mientras que el reserva Collin Sexton anotó 15 puntos con 5 de 10 en tiros de campo. LaMelo Ball anotó 12 puntos, con 3 de 9 en tiros de campo, su menor promedio de la temporada, y 14 asistencias, su mejor marca de la temporada, para su 72. o doble de su carrera, superando a Al Jefferson en el séptimo puesto de la clasificación histórica de la franquicia.

