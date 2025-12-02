Charlotte, NC.- En busca de su primera racha de tres victorias consecutivas de la temporada, los Charlotte Hornets tuvieron dificultades la mayor parte del lunes por la noche con pérdidas de balón y una defensa en transición en una decepcionante derrota por 116-103 en su primer viaje como visitantes ante los Brooklyn Nets.
Looking to end a month-long drought on the road, the Hornets struggled with turnovers and transition defense for most of their 116-103 road loss in Brooklyn on Monday night.
Jugadores destacados
Kon Knueppel lideró a los Hornets con 18 puntos, la mayor cantidad del equipo, con 7 de 18 en tiros de campo, cuatro triples, seis rebotes y cuatro asistencias, mientras que el reserva Collin Sexton anotó 15 puntos con 5 de 10 en tiros de campo. LaMelo Ball anotó 12 puntos, con 3 de 9 en tiros de campo, su menor promedio de la temporada, y 14 asistencias, su mejor marca de la temporada, para su 72. o doble de su carrera, superando a Al Jefferson en el séptimo puesto de la clasificación histórica de la franquicia.
Tras dos partidos de ausencia, Michael Porter Jr. registró su mejor marca de la temporada con 35 puntos, 13 de 24 en tiros de campo, siete triples (la mayor cantidad de la temporada), cuatro asistencias y dos robos en la victoria, la primera de Brooklyn en casa este año. Sus compañeros titulares, Noah Clowney, sumó 18 puntos, 6 de 9 en tiros de campo, y Nic Claxton logró un doble-doble con 13 puntos y 11 rebotes, la mayor cantidad del partido.
Punto de inflexión
Con una ventaja de 79-77 a 3:24 del final del tercer cuarto, Charlotte cedió una racha de 11-2 de Brooklyn para cerrar el cuarto y entrar en cuarta oportunidad con seis puntos. Aunque sus pérdidas de balón finalmente cesaron, los Hornets acertaron el 36,4% de sus tiros (8 de 22), incluyendo 4 de 15 en la pintura, en los últimos 12 minutos, lo que les impidió recuperar la ventaja.
La sequía en las carreteras se extiende
Esta derrota fue la octava consecutiva de Charlotte como visitante y elevó su récord a 1-9 fuera del Spectrum Center esta temporada. Cinco de estas nueve derrotas, y tres de las últimas cinco, se produjeron por cuatro puntos o menos o en tiempo extra, aunque esta estableció un nuevo mínimo de puntos como visitante en la temporada.
Brooklyn saca provecho de las comidas para llevar
Con un promedio de 15.6 puntos por pérdidas de balón, los Nets casi duplicaron esa marca con 27 puntos por las 18 pérdidas de balón de Charlotte (17 de 11 en la primera mitad). Gran parte del daño se debió a la presión y los desvíos de balón de Brooklyn, lo que resultó en 10 robos para los locales.
Salaün se ve bien en su regreso
Tras un mes en la G League, Tidjane Salaün jugó su primer partido de la NBA desde el 2 de noviembre, terminando con 10 puntos, su mejor marca de la temporada, con 3 de 6 en tiros de campo y cuatro rebotes en 18 minutos. En general, el francés jugó sólido en ambas porterías e incluso logró un +17, el mejor promedio del equipo.
Cita posterior al partido
Creo que nuestro equipo hizo muchas cosas bien para construir una ventaja de 11 puntos [en el segundo cuarto]. A medida que avanzaba el partido, hay que reconocerle a Brooklyn algunas de sus trampas y golpes. No jugamos con la serenidad necesaria ni con las salidas necesarias… Hubo buenas contribuciones de algunos jugadores, pero no suficientes posesiones sostenibles para lograr un buen resultado aquí como visitantes hoy. – Charles Lee, entrenador principal de los Hornets.
¿Qué sigue?
Los Hornets permanecerán en la Gran Manzana para enfrentarse a los New York Knicks el miércoles 3 de diciembre a partir de las 7:30 p.m. Charlotte ha perdido sus últimos tres partidos de temporada regular en el Madison Square Garden, todos por al menos 22 puntos (victoria más reciente: 112-105 el 7 de marzo de 2023).
