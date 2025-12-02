INAC autoriza reanudación de vuelos de repatriación de migrantes desde EE.UU.

Caracas.- La Autoridad Aeronáutica de Venezuela (INAC) anunció la solicitud formal del Gobierno de los Estados Unidos de América para la reanudación de los vuelos de repatriación de migrantes venezolanos.

En un comunicado detallaron que la medida es ejecutada bajo instrucciones precisas de Nicolás Maduro, en el que “reitera el compromiso del Gobierno Bolivariano con el proceso de retorno seguro y ordenado de sus ciudadanos, en el marco de los acuerdos bilaterales suscritos con la administración estadounidense”.

Detalles de la operación autorizada:

En este sentido, el organismo venezolano indicó que las operaciones que fueron autorizadas fueron las siguientes:

Aeronave Operadora: La autorización abarca el ingreso al espacio aéreo venezolano de las aeronaves operadas por la empresa EASTERN AIRLINES LLC .

La autorización abarca el ingreso al espacio aéreo venezolano de las aeronaves operadas por la empresa . Ruta Aprobada: Los vuelos se realizarán en la ruta Phoenix, Arizona – Aeropuerto Internacional de Maiquetía (SVMI) .

Los vuelos se realizarán en la ruta . Identificación del Vuelo: Los vuelos autorizados son el EAL8280/8281, utilizando aeronaves tipo B777-200, con matrículas N771KW (principal) y N825KW (alterna).

Los vuelos autorizados son el EAL8280/8281, utilizando aeronaves tipo B777-200, con matrículas N771KW (principal) y N825KW (alterna). Frecuencia: Se mantiene la periodicidad semanal de estas operaciones, las cuales se han venido llevando a cabo regularmente los días miércoles y viernes, según lo establecido en el acuerdo entre ambos países.

De la misma manera, el INAC enfatizó que esta medida asegura la continuidad de los mecanismos establecidos para la gestión migratoria y el retorno humanitario, demostrando la voluntad política de mantener canales de comunicación y cooperación con los Estados Unidos en temas de mutuo interés.

Por último, reiteraron su compromiso con el resguardo de la seguridad operacional y la soberanía del espacio aéreo venezolano.

