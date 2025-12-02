Identifican a hombre hallado en Neuse River tras intensos días de búsqueda

Greenville, NC.- Las autoridades lograron esclarecer la identidad del hombre encontrado sin vida en la costa de Neuse River el 27 de noviembre de 2025. Una autopsia realizada el 1 de diciembre en ECU Health, en Greenville, N.C., confirmó que se trataba de Robert Milton Green, de 47 años, residente de Kennedy Drive, en New Bern.

La investigación ofreció un panorama claro desde las primeras horas. Los agentes revisaron el lugar donde apareció el cuerpo y recopilaron información sobre los días previos a la desaparición. Los médicos forenses delinearon las causas del fallecimiento y, con los detalles obtenidos, descartaron cualquier sospecha de intervención criminal en la muerte de Green. Los investigadores compartieron este punto para brindar tranquilidad a la comunidad, especialmente por el interés que generó el caso.

La familia de Green reportó su desaparición el 17 de noviembre, apenas dos días después de verlo por última vez. Según el testimonio de sus allegados, Green salió de su vivienda el 15 de noviembre alrededor de las 10:00 p. m. Caminó por las vías del tren en dirección al centro de New Bern, una ruta que solía recorrer con frecuencia. Desde ese momento, nadie logró ubicarlo.

La Oficina del Sheriff del Condado Craven activó un operativo de búsqueda con un despliegue amplio. Equipos terrestres peinaron zonas boscosas y senderos cercanos, mientras unidades aéreas sobrevolaron los alrededores del río. Personal especializado recorrió sectores del cauce en embarcaciones, y familiares de Green se sumaron a las tareas en cada tramo de exploración. La operación se extendió durante varios días con el objetivo de hallar cualquier indicio que guiara a los equipos de rescate.

El hallazgo del cuerpo en la ribera del río Neuse marcó un giro en la búsqueda. Los agentes concentraron la investigación en ese sector y trasladaron la información al equipo forense para agilizar la identificación. Con la confirmación de la autopsia, la familia de Green finalmente obtuvo respuestas tras casi dos semanas de incertidumbre.

Las autoridades agradecieron el apoyo de la comunidad durante los días de búsqueda y destacaron la cooperación de los familiares, quienes acompañaron cada fase del operativo. El caso se mantiene cerrado en términos criminales, aunque los investigadores continúan revisando detalles finales para completar el informe oficial.

