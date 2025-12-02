Gastonia, NC.- El centro de Gastonia se transformará en un escenario festivo el domingo 7 de diciembre, cuando la comunidad dé la bienvenida a una nueva edición del evento anual Christmas in the City. La celebración se extenderá de 5:00 p.m. a 8:00 p.m. y reunirá actividades familiares, un desfile colorido, un mercado lleno de propuestas locales y la esperada ceremonia de encendido del árbol. Santa Claus también confirmará su visita, un detalle que entusiasma especialmente a los más pequeños.

El desfile abrirá la jornada a las 5:00. p.m. Este recorrido, patrocinado por los Jaycees de Gastonia, partirá desde Chester Street y Main Avenue para avanzar hasta Main Avenue y Broad Street. Carrozas, agrupaciones locales y personajes navideños animarán la ruta con música, luces y el espíritu propio de la temporada.

A la misma hora abrirá el mercado navideño en el Pabellón Rotario. La Ciudad de Gastonia organizó un espacio donde artesanos, emprendedores y negocios locales presentarán productos ideales para regalos y decoraciones. Food trucks, actividades para toda la familia y stands interactivos acompañarán el ambiente festivo durante la tarde.

Al término del desfile, Keep Gastonia Beautiful guiará a los asistentes hacia el Pabellón Rotario para la ceremonia de iluminación del árbol. El instante del encendido marcará el momento más simbólico de la noche. Después, los niños podrán acercarse a saludar a Papá Noel y tomarse fotos antes de que retome su viaje hacia el Polo Norte.

Entre las actividades gratuitas del mercado, los visitantes encontrarán pintacaritas, inflables, una estación de cartas para Santa, espacios para colorear y otros juegos diseñados para disfrutar en familia. La organización agradeció especialmente a CaroMont Health, patrocinador principal de esta edición, por su apoyo a la celebración.

La ciudad anunció cierres temporales para garantizar la seguridad del evento. A partir de las 2:00 p.m., Main Avenue permanecerá cerrada entre Trenton Street y Broad Street. Desde las 3:30 p.m., se sumará el cierre de N. Broad Street entre Franklin Boulevard y Long Avenue, además de Main Avenue entre Broad Street y S. Avon Street. A las 4:30 p.m., quedarán bloqueadas Chester Street, York Street y MLK Jr. Way desde Long Avenue hasta Franklin Boulevard.

La ciudad invita a residentes y visitantes a disfrutar de una tarde llena de espíritu festivo. El calendario oficial de actividades se encuentra disponible en el sitio web municipal para quienes deseen más información sobre esta tradicional celebración.

