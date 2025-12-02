FDA despliega IA «Agentic» para flujos de trabajo complejos

Washington.- La Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU. (FDA) anunció el despliegue de capacidades de Inteligencia Artificial (IA) «Agentic» para todos los empleados de la agencia.

En un comunicado explicaron que la IA Agentic permitirá la creación de flujos de trabajo de IA más complejos, aprovechando varios modelos de IA para ayudar con tareas de varios pasos.

Indicaron que la IA Agentic se refiere a sistemas avanzados de inteligencia artificial diseñados para alcanzar objetivos específicos mediante la planificación, el razonamiento y la ejecución de acciones en múltiples pasos.

De la misma manera, destacaron que estos sistemas incluyen pautas integradas, incluida la supervisión humana, para garantizar resultados confiables. El uso de esta herramienta es completamente voluntario y opcional para el personal de la FDA.

Al respecto, el Comisionado de la FDA, Marty Makary, M.D., M.P.H., enfatizó el compromiso de la agencia con la modernización. “Estamos expandiendo diligentemente nuestro uso de IA para poner las mejores herramientas posibles en manos de nuestros revisores, científicos e investigadores”.

Añadió que nunca ha habido un mejor momento en la historia de la agencia para modernizarse con herramientas que puedan mejorar radicalmente la capacidad de acelerar más curas y tratamientos significativos.

Ampliación del uso de IA en la agencia

En este sentido, destacaron que este nuevo despliegue se basa en el éxito de una herramienta anterior basada en Modelos de Lenguaje Grande (LLM), llamada Elsa, que fue implementada en mayo y utilizada voluntariamente por más del 70% del personal, según datos internos de la agencia.

El despliegue actual de IA Agentic permitirá al personal de la FDA avanzar en el uso de la IA para ayudar con tareas más complejas, que incluyen:

Gestión de reuniones.

Revisiones previas a la comercialización.

Validación de revisiones.

Vigilancia posterior a la comercialización.

Inspecciones y cumplimiento.

Funciones administrativas.

Por último, precisaron que para impulsar la innovación interna, la agencia está lanzando el «Agentic AI Challenge» de dos meses para que el personal cree soluciones de IA Agentic y las demuestre en el Día de Computación Científica de la FDA en enero de 2026.

Este despliegue es un paso importante en el plan multifacético de la agencia para integrar la IA más profundamente en sus flujos de trabajo y lograr una eficiencia operativa sin precedentes.

