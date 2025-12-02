Expresidente hondureño liberado por decisión de Donald Trump

Washington.- El Buró Federal de Prisiones (BOP) de Estados Unidos confirmó el lunes 1 de diciembre la liberación del expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, quien cumplía una condena por narcotráfico.

A través de varios medios de comunicación se conoció que la liberación se produjo en la cárcel de Hazelton (Pensilvania) y fue efectiva el 1 de diciembre, luego de que el presidente estadounidense, Donald Trump, le concediera un indulto total.

Hernández había sido sentenciado en marzo de 2024 a 45 años de prisión y una multa de 8 millones de dólares, tras ser declarado culpable de cargos de narcotráfico y armas. El exmandatario fue extraditado en abril de 2022.

Es de recordar, que el primer mandatario anunció su decisión en días anteriores, en el que argumentó que la condena del hondureño era resultado de una «trampa» orquestada por la administración de Joe Biden.

Esposa agradeció la medida de Trump

Por otro lado, la esposa del expresidente, Ana García, agradeció públicamente a Trump por el indulto en sus redes sociales. García describió el 1 de diciembre de 2025 como un día inolvidable y el fin de casi cuatro años de pruebas difíciles, enfatizando que Hernández «volvió a ser un hombre libre».

“Has cambiado nuestras vidas. Durante casi cuatro años, hemos luchado a diario para demostrar que Juan Orlando es un hombre inocente, víctima de una trampa de la izquierda radical y el Estado profundo. Lo cierto es que fue el presidente que enfrentó frontalmente el narcotráfico, tomando medidas, como la aprobación de la ley de extradición y más de 25 leyes de seguridad para combatir la delincuencia, que nadie más se había atrevido a tomar en Honduras” acotó.

God is good. Thank God. We received the great news that our father and husband, Former President of Honduras, Juan Orlando Hernández, will be pardoned by President Trump. From the bottom of our hearts, thank you, @POTUS. You have changed our lives. For almost four years, we… pic.twitter.com/MbcaEJrpU2 — Ana García de Hernández (@anagarciacarias) December 1, 2025

Por último, señaló que el exmandatario “se convirtió en una clara víctima de la guerra legal, perseguido políticamente por no alinearse con la agenda del gobierno anterior. Enfrentó un juicio amañado, y cualquiera que estudie el caso puede verlo como lo que fue: un proceso lleno de inconsistencias, sin pruebas reales y acusaciones basadas en la palabra de narcotraficantes cuyos imperios fueron desmantelados por Juan Orlando. Se le impidió al jurado presentar pruebas exculpatorias clave, y no se permitió declarar a testigos creíbles que podrían haber refutado las acusaciones”.

