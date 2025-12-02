DHS condena amenazas de muerte y agresión sexual contra oficiales federales

Washington.- El Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU. (DHS) condenó enérgicamente las acciones de John Paul Cupp, quien enfrenta cargos federales por hacer amenazas violentas y explícitas contra un oficial de la ley federal y su familia.

En un comunicado, indicaron que Cupp, quien se autodenominaba «Osama bin Laden» en línea, utilizaba regularmente plataformas sociales para difundir retórica violenta, haciendo llamados a la guerra contra Estados Unidos, amenazas antisemitas y amenazas de violencia general.

De la misma manera, señalaron que el individuo, John Paul Cupp, publicó videos en Instagram amenazando a las fuerzas del orden fuera de una instalación de ICE en Portland con frases como: «Tendré a tu esposa mirando tu cabeza mientras me la follo» y «a su esposa le encantará mirar su p*ta cabeza cuando la reciba por correo».

Ver más: ICE arresta a dos indocumentadas condenadas en operativos en New Jersey y Texas

Enfrenta cargos federales

Al respecto, la subsecretaria del DHS, Tricia McLaughlin emitió una declaración condenando la conducta y destacando el peligro que enfrentan los oficiales. «Este hombre ahora enfrenta cargos federales por hacer amenazas violentas contra las fuerzas del orden de ICE y sus familias.

“Nuestros oficiales de ICE enfrentan un aumento del 8.000% en amenazas de muerte... mientras arriesgan sus vidas todos los días para expulsar a lo peor de lo peor, incluidos asesinos, violadores, pedófilos, terroristas y miembros de pandillas”, acotó.

Asimismo, McLaughlin enfatizó la postura de la administración. «La secretaria Noem ha sido clara: si amenazas o pones una mano sobre las fuerzas del orden, serás procesado con todo el peso de la ley.»

Por último, el DHS reafirma que los valientes oficiales de ICE continúan arriesgando sus vidas diariamente para defender la patria y mantener seguros a los estadounidenses.

1 de 2

Video: DHS impone nuevas medidas migratorias