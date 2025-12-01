Trump congela indefinidamente las decisiones de asilo

Washington D.C. – El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó que no tiene planes inmediatos de restablecer el sistema habitual de asilo, anunciando así que la suspensión de las decisiones se mantendrá «por mucho tiempo».
En una breve conferencia de prensa desde el avión presidencial, el mandatario fue enfático al decir que no contemplaba “un límite de tiempo”. Al mismo tiempo, enfatizo que la medida es que no se desea a ciertas personas en el país.
“Muchos no han sido buenos. No queremos a esa gente, ¿entienden?», afirmó el primer mandatario.
PRESIDENT TRUMP on pausing asylum after the National Guard shooting: "We don't want those people, do you understand that?" pic.twitter.com/xiyV1Tf9c1
— Fox News (@FoxNews) December 1, 2025
Es de recordar que la medida se origina tras una respuesta directa al ataque perpetrado por un ciudadano afgano cerca de la Casa Blanca que resultó en la muerte de una integrante de la Guardia Nacional y dejó a otro uniformado gravemente herido.
Ver más: EE.UU. ordena revisión masiva de Green Cards a 19 países
DHS detalló que la medida afectará a 19 países
De la misma manera, en días pasados el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) indicó que la paralización se relaciona con 19 países que ya enfrentan restricciones de viaje hacia Estados Unidos, aunque no se ofrecieron detalles sobre cambios concretos en la clasificación migratoria de estas naciones.
Tens of thousands of unvetted Afghan aliens have hurt and terrorized Americans after the Biden administration flooded our communities with criminals, terrorists, and other threats.
These are just a few of the criminals who have rewarded American generosity with violence:
— Homeland Security (@DHSgov) November 29, 2025
Joseph Edlow, director del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), afirmó que su agencia ha «frenado todas las decisiones de asilo» hasta que el gobierno pueda garantizar que cada solicitante sea evaluado y examinado «al máximo grado posible».
Adicionalmente, el secretario de Estado, Marco Rubio, anunció la suspensión temporal de la emisión de visas a todas las personas que viajen con pasaportes afganos.
Video: Padres atentos: aumentan los riesgos de alcohol y malas decisiones en diciembre