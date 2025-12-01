Tormenta invernal amenaza al noreste de EE.UU.

Washington.- Una nueva y poderosa tormenta invernal afecta a millones de personas al noreste de Estados Unidos, amenazando con generar importantes trastornos en la movilidad al inicio de la semana.

Autoridades del Servicio de Meteorología Nacional, alertaron que el sistema estaría afectando a más de 53 millones de personas de al menos 24 estados del país.

Las alertas se extienden desde Pensilvania hasta Maine, abarcando también la cadena de los Apalaches. Se prevé que la mezcla invernal, que incluirá nieve, episodios de hielo y lluvias intensas, se mantenga activa hasta el miércoles 3 de diciembre.

A winter storm will approach the Mid Atlantic and Northeast beginning Monday evening with a threat of snow and ice across the interior portions of both regions. Any snowfall and ice will present hazardous travel concerns, especially across the interior Northeast U.S. pic.twitter.com/ihA8xWyyS2 — NWS Weather Prediction Center (@NWSWPC) November 30, 2025

Zonas críticas y acumulación de nieve

Por otro lado, las autoridades señalaron que los pronósticos indican que las acumulaciones más significativas se concentrarán en el noreste. El valle del Hudson y las regiones de Catskills en New York, además de áreas de Massachusetts, New Hampshire y Maine, podrían recibir hasta 30 centímetros de nieve.

Roads have become slick, snowy, and wet. Give yourself plenty of room between the car in front of you and slow down! Thanks to #CDOT for this picture of I-70 at #Vail #cowx #utwx pic.twitter.com/UbZi26HhEv — NWS Grand Junction (@NWSGJT) November 30, 2025

De la misma manera, medios de comunicación señalaron que el riesgo es alto en las carreteras, con la previsión de que la nieve y el hielo dificulten el tránsito, especialmente durante las horas pico del martes y miércoles. Aeropuertos clave en la región de Nueva Inglaterra y New York podrían experimentar demoras significativas debido a la baja visibilidad y la necesidad de operaciones de limpieza de pistas.

Por último, se conoció que además de la nieve, la amenaza incluye lluvia helada y aguanieve desde el valle del Misisipi hasta el este, afectando notablemente a los Apalaches del sur y el Piedmont (desde Carolina del Norte hasta el oeste de Virginia).

En este sentido, The Weather Channel advierte que la acumulación de hielo podría dejar las carreteras intransitables y causar cortes de energía localizados. También alerta sobre el riesgo de inundaciones repentinas en el sureste debido a las intensas lluvias esperadas para el martes.

