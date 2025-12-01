Nuevo plan del NCDMV para reducir los tiempos de espera

Rocky Mount, NC.- La División de Vehículos Motorizados de Carolina del Norte (NCDMV) presentó un Plan de Dotación de Personal Examinador diseñado para mejorar el servicio al cliente alineando los recursos de personal con los lugares donde los habitantes de Carolina del Norte viven y más necesitan el servicio.

El plan, parte de una transformación más amplia de NCDMV en una organización de servicio al cliente excepcional, aumentará la dotación de personal en 56 oficinas de licencias de conducir en todo el estado, garantizará que cada terminal de servicio tenga personal diariamente en las 19 ubicaciones con mayor necesidad y ampliará el horario de funcionamiento en ocho oficinas de tiempo parcial en áreas desatendidas.

“Los habitantes de Carolina del Norte no deberían tener que cruzar la ciudad en coche ni esperar horas para obtener servicios básicos de licencia de conducir”, declaró el comisionado del NCDMV, Paul Tine. “Este plan prioriza a las personas al traer más personal y más terminales abiertas a las comunidades con mayor demanda, optimizando al máximo nuestros recursos existentes”.

Los hallazgos clave que impulsaron el plan incluyen:

Actualmente, casi la mitad de todos los clientes pasan por alto la oficina más cercana para buscar servicio en otro lugar.

Los tiempos de espera promedio en todo el estado superan 1 hora y 50 minutos, y en algunas oficinas suelen haber esperas de tres horas o más.

En un análisis de las 113 oficinas de licencias de conducir, NCDMV agrupó la demanda según la oficina más cercana a donde viven los clientes, calculó las horas de personal requeridas para cada ubicación y las ajustó según las limitaciones de espacio, los tiempos de espera extremos, la proximidad al alivio y las poblaciones especiales como las comunidades militares.

Los aspectos más destacados del plan incluyen:

Aumentar los puestos de examinador en 56 oficinas para satisfacer la demanda local

Garantizar que todas las terminales de servicio cuenten con personal todos los días en las 19 oficinas con mayor necesidad, utilizando personal de relevo cuando sea necesario.

Elevar las horas de servicio en ocho oficinas a tiempo parcial en zonas rurales y marginadas

Reasignar una pequeña porción de los puestos existentes (menos del 10% en todo el estado) de oficinas con menor demanda a oficinas con mayor demanda, mientras se dirigen todas las nuevas contrataciones a las ubicaciones con mayor necesidad.

Planificar futuras inversiones en instalaciones nuevas o ampliadas donde los edificios actuales no puedan acomodar el crecimiento necesario

“Esta no es una solución puntual, sino el inicio de un proceso continuo basado en datos”, añadió el Comisionado Tine. “Seguiremos monitoreando los tiempos de espera, las tendencias de las transacciones y los comentarios de los clientes para optimizar la dotación de personal y la prestación del servicio en los próximos años”.

La implementación se realizará por etapas para minimizar las interrupciones a clientes y empleados, y los cambios se revertirán si la experiencia del cliente se ve afectada negativamente. Un informe futuro abordará las necesidades inmobiliarias a largo plazo y servicios especializados, como la licencia de conducir comercial (CDL) y las pruebas de motocicletas.

Se recomienda a los clientes utilizar el creciente menú de servicios en línea de NCDMV en NCDMV.gov para evitar el viaje por completo para sus transacciones, incluidas renovaciones de licencias e identificaciones, duplicados y cambios de dirección.

Haga clic aquí para obtener más información sobre los nuevos planes de personal estratégico y examinador del NCDMV.

