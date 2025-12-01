La tradición del Día de las Velitas iluminará Charlotte

Charlotte, NC.- El Día de las Velitas es una de las tradiciones más queridas en Colombia y marca, para millones de familias, el comienzo oficial de la Navidad. Cada 7 de diciembre, las calles, ventanas y balcones del país se llenan de luces que simbolizan esperanza, gratitud y unión. La costumbre reúne a vecinos, amigos y familiares alrededor de velas y faroles que se encienden al caer la tarde, creando un ambiente cálido que anuncia un tiempo de paz y reflexión.

Esta celebración, profundamente arraigada en la cultura colombiana, trasciende fronteras y acompaña a quienes han llevado su identidad a otros países. Ese espíritu festivo llegará nuevamente a Charlotte con un evento esperado por la comunidad latina. La ciudad se prepara para recibir una noche llena de luz este viernes 5 de diciembre de 2025 a las 6:30 p.m., en el Museo Mint (Uptown), ubicado en 500 South Tryon St., Charlotte, NC 28202.

La actividad, que celebra su décimo año, ofrecerá un espacio de encuentro para quienes desean mantener viva la tradición lejos de casa. Las familias podrán disfrutar del encendido de velitas, compartir momentos significativos y participar en una programación pensada para rescatar la esencia de esta festividad. El acceso tendrá un costo de $15 y $19, mientras que el estacionamiento estará disponible en 130 West Brooklyn Village Avenue, Charlotte, NC 28202.

También este encuentro se ha convertido en un punto de referencia para los colombianos en Charlotte, quienes encuentran en esta fecha un motivo para recordar sus raíces y transmitir sus costumbres a las nuevas generaciones. La luz de las velitas crea un puente emotivo entre quienes celebran en Estados Unidos y quienes lo hacen en Colombia, fortaleciendo el sentido de pertenencia y comunidad.

Además del componente cultural, el evento cuenta con el respaldo de diversas organizaciones locales y patrocinadores que se suman para ofrecer una experiencia completa a los asistentes. Entre los apoyos destacan Mint, Mint2Move, Healthy Blue, Compare Foods, Alzate Realty, el Festival Colombiano, CACC The Carolinas, All4One y Fiestas Patrias. La organización general incluye la participación del Comité de Líderes Colombianos de Charlotte, la Asociación Colombiana del Charlotte y COAMFO, quienes cierran la lista de instituciones involucradas.

Finalmente, hay que recordar que el Día de las Velitas en Charlotte se presenta nuevamente como una cita imperdible para quienes desean encender la Navidad con tradición, identidad y luz.

